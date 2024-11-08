推动中美关系稳下去、好起来、向前走，是对历史、对人民、对世界负责任的正确抉择

11月7日，习近平主席向美国当选总统特朗普致贺电。习近平主席指出，一个稳定、健康、可持续发展的中美关系符合两国共同利益和国际社会期待。希望双方秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一条新时期中美正确相处之道，造福两国，惠及世界。

习近平主席的贺电，体现出中国对美政策的稳定性和连续性。作为世界上最重要的双边关系之一，中美关系要放在宏阔视野下来思考和谋划，为两国人民带来福祉，为人类进步展现担当。无论国际风云如何变幻，中国始终本着对历史、对人民、对世界负责的态度发展中美关系，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢。

历史证明，中美关系风云跌宕，但总是在曲折中向前发展。自1971年双边关系“破冰”以来，中美携手合作，给中美两国和世界带来了实实在在的好处。相互尊重、和平共处、合作共赢，这既是从50多年中美关系历程中提炼出的经验，也是历史上大国冲突带来的启示，应该是中美共同努力的方向。相互尊重是人与人打交道的基本礼数，也是中美两国相处的起码准则。和平共处是国际关系基本准则，更是中美两个大国必须守住的底线。合作共赢是时代发展的潮流，也是中美关系应该有的底色。

中美合作共赢符合两国和两国人民的根本利益，符合时代潮流。中国的快速发展得益于同世界各国的开放合作，中国的不断成长为包括美国在内的世界各国提供了持续增长的动力和巨大的市场空间。中美两国贸易自建交以来增长了200多倍，双边贸易额约占世界1/5。今天，中国是美国商品第三大出口市场，美国是中国第三大贸易伙伴，超过7万家美企在华投资兴业，仅对华出口就支撑美国93万个就业岗位。去年，中国新设美企1920家，八成在华美企计划将今年利润用于再投资。事实证明，中美合作为两国人民带来切实福祉，中美各自的成功是彼此的机遇。

中美推进互利合作，能为双方更好应对各自挑战、实现发展创造机遇。无论在经贸、农业等传统领域，还是气候变化、人工智能等新兴领域，中美都存在广泛共同利益。当前形势下，两国共同利益不是减少了，而是更多了。中国正持续推进高质量发展，美国也在着力振兴经济，双方合作空间无限广阔，应该成为对方发展的助力，而不应该成为阻力。中美应该拉长合作的清单、做大合作的蛋糕，相互成就、互利共赢，应该着眼大局，为开展合作提供好的氛围和稳定的关系。

国际形势持续动荡变革，人类面临诸多全球性挑战，世界更加需要一个稳定的中美关系。中美应该展现大国格局，拿出大国担当，发挥大国作用。作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，中美应该成为世界和平的稳定源和共同发展的推进器。过去一年来，中美外交、财经、执法、气变团队以及两军保持沟通，向世界传递了积极的信号。当前，无论是推动世界经济复苏，还是解决国际和地区热点问题，都需要中美协调合作。中美两国加强在国际和地区问题上的协调合作，向全球提供更多公共产品，能够为应对层出不穷的全球性挑战贡献力量。

中美合则两利，斗则俱伤。打压和遏制解决不了美国面临的问题。双方要以相互尊重的方式加强对话，以慎重的态度管控分歧，以互惠的精神推进合作，以负责的担当加强国际协调。中国的对外政策公开透明，战略意图光明磊落，保持着高度连续性和稳定性。中国将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和处理中美关系。同时，中国有必须维护的利益、必须捍卫的原则、必须坚守的底线。只有双方相向而行，才能找到新时期中美两个不同文明、不同制度、不同道路国家在地球上和平共处、共同发展的正确相处之道，为构建人类命运共同体作出各自贡献。

宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。推动中美关系稳下去、好起来、向前走，是对历史、对人民、对世界负责任的正确抉择。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)