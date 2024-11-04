11月2日，读者在土耳其伊斯坦布尔国际图书展上翻阅中国参展图书。新华社记者 刘磊 摄

11月2日，第41届伊斯坦布尔国际图书展在土耳其最大城市伊斯坦布尔拉开帷幕。由中国教育出版传媒集团、人民出版社等出版单位联合组成的中国出版代表团，携700余种精品图书亮相本次书展，并举办了丰富多彩的活动，吸引不少当地读者。