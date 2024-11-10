新华社联合国11月9日电（记者杨士龙 施春）第79届联合国大会主席菲勒蒙·扬日前在接受新华社记者专访时表示，中国在坚持多边主义、推动世界和平与发展、完善全球治理方面发挥了关键作用，期待进一步深化联合国与中国的合作。

菲勒蒙于今年10月30日至11月3日访华。他说，此次中国之行富有成果。他有机会参观了北京中轴线、三峡大坝、人工智能项目，并体验乘坐高铁，与清华大学学生交流。

这是菲勒蒙作为联大主席首次访华。2015年，他曾以喀麦隆总理身份访华。“9年过去，中国在创新和可持续发展方面取得的成就令人瞩目。”他说，中国式现代化建设的飞速发展令人赞叹不已。

9月10日，在位于纽约的联合国总部，第79届联合国大会主席菲勒蒙·扬在第78届联大109次全会上宣誓就职。新华社发（联合国供图/埃文·施耐德摄）

菲勒蒙今年6月当选为第79届联大主席，并于9月就任。他赞赏中国致力于维护以联合国为中心的国际体系、坚持多边主义立场，并对中方支持联大工作、为应对国际冲突、气候变化、贫困等全球性挑战作出的努力表示欢迎。

他说，基于国际法和《联合国宪章》的多边主义和对话至关重要，也是实现世界持久和平与安全的唯一途径。他期待与中国密切合作，推动本届联大取得成功，共同促进世界和平，实现可持续发展。

今年9月中非合作论坛北京峰会成功举办。菲勒蒙表示，他对本次峰会密切关注。他说，中非合作建立在相互尊重和信任的基础上，双方富有成效的合作为世界树立了成功典范。“中非合作是团结的象征，不仅有助于维护‘全球南方’的共同利益，还将重振多边主义，而多边主义是我们应对全球挑战最有力的工具。”

9月22日，在位于纽约的联合国总部，第79届联合国大会主席菲勒蒙·扬在联合国未来峰会上致辞。新华社记者 吴晓凌 摄

谈及第79届联大9月召开的未来峰会通过《未来契约》，菲勒蒙表示，这具有里程碑意义，反映出各方对多边主义的有力支持。这一成果将对世界可持续发展、和平与安全、数字合作以及全球治理改革等关键议题提供指导。他期待国际社会加强合作，切实落实会议成果，确保实现目标。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)