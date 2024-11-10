新华社东京11月9日电（记者钱铮）第十七届中日节能环保综合论坛9日在日本东京举行。参加论坛的两国政界和经济界人士一致认为，绿色发展是中日两国面临的共同课题，双方在节能环保、推动绿色转型领域合作潜力巨大，双方应进一步发挥各自比较优势，发掘更多合作的新增长点。

来自中日两国政府部门、企业、机构、协会的800余名代表参加了当天的论坛，就提高能源效率、汽车电动化和智能化、氢能氨能、中日长期贸易、建筑绿色化等主题进行了交流。

中国国家发展和改革委员会副主任赵辰昕在论坛致辞时表示，中国高度重视绿色低碳发展的国际合作。节能环保是中日经贸合作的重点和亮点之一，双方在这一领域产业优势互补，市场空间广阔，合作的基础非常扎实。中方愿与日方加强在环保产业、节能装备、环境、基础设施建设等领域的交流与合作。

中国商务部副部长李飞表示，中日经贸合作的本质是互利共赢，务实合作符合两国人民的根本利益。在绿色发展的道路上，中日是同行者，更是好伙伴。双方应共同落实好领导人重要共识，发挥互补优势，深化绿色合作，为中日经贸关系的提质升级和全球可持续发展贡献力量。

日本经济产业大臣武藤容治在致辞中表示，实现全球净零排放是一个极其雄心勃勃的目标，重要的是每个国家都要朝着同时实现脱碳、经济增长和能源安全这三个目标切实努力。为此，必须将工业革命以来依赖化石燃料的经济社会和产业结构转变为以清洁能源为中心。正在推动脱碳的日中两国以实现碳中和为目标，在节能和环境领域交流与合作，这不仅对两国，也将对世界整体实现碳中和作出巨大贡献。

当天，中日27个合作示范项目举行了文本交换仪式，这些项目涉及工业园区脱碳、垃圾焚烧发电、绿色建筑等多个领域。

中日节能环保综合论坛2006年至今已成功举办17届，累计签署合作项目457个，已成为中日两国节能环保、绿色发展领域合作的重要平台。

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