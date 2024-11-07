据新华社北京11月6日电 （记者冯歆然、马卓言）外交部发言人毛宁6日表示，中国将以国际红树林中心为平台，深化与各方交流与合作，推动红树林保护的全球联合行动，不断提升红树林生态系统质量和稳定性，给世界人民带来更多福祉。

国际红树林中心成立协定签署仪式6日上午在深圳举行，首批18个成员国代表正式签署协定并为国际红树林中心揭牌。

毛宁在当日下午例行记者会上说，2022年11月，习近平主席在《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式上倡议，在深圳建立“国际红树林中心”，得到国际社会广泛认可和大力支持。国际红树林中心将作为共谋红树林保护与合理利用、共促红树林交流与国际合作的重要平台和窗口，建立健全开放包容、共建共享、合作共赢的红树林和滨海蓝碳生态系统国际合作机制，推动全球红树林保护事业，为落实联合国2030年可持续发展议程、推动构建人与自然和谐共生的地球家园作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 03 版）

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