人民网巴黎10月30日电（记者何蒨） 为进一步推动中法人文交流，加强中法医学领域合作，促进中医药高质量国际传播与发展，值中法建交60年之际，作为“中法建交60周年中医药献礼系列活动”及“中国-法国中医药中心（塞纳）”扩大发展项目，法国中国中医药中心（CFCMC）于10月28日在法国国家文化遗产塞纳古堡的中世纪古建筑楼内建设落成“法国中医药博物馆”。

法国中医药博物馆在塞纳古堡举行落成典礼。法国中国中医药中心供图

世界中医药学会联合会副秘书长潘平、塞纳市市政参赞乔治·慕斯耶、法国中国中医药中心主席吴宛霖、欧洲肿瘤医学学会前主席及欧洲精准医疗平台主席兼首席医学官让-皮埃尔·阿尔芒、《世界中医药》杂志社社长徐颖等嘉宾参加典礼。

法国中医药博物馆将通过展览、讲座、体验活动等形式，让更多外国友人了解中医药的智慧，体验其独特的治疗方法，感受与自然和谐共生的哲学思想。当日还同步举行了“国际整合医学研究所挂牌仪式”和“中华老字号中医药海外文化中心（法国）挂牌仪式”，见证对于中医药文化传播和整合医学推广做出贡献的团体及个人的颁奖仪式，并与河南中医大学中医药科学研究院签署战略合作协议。

国际整合医学研究所以“促进中法整合医学模式全球发展”为宗旨，专注于统计分析、临床试验设计、数据科学技术，为整体整合医学及其相关领域提供创新的科研成果和支持。研究所在中医药研究、医学统计和公共卫生领域，通过多学科研究推动全球健康发展，培养医学统计、数据分析领域的国际化人才，推动中医药和现代医学的技术融合。

此次挂牌仪式得到中国驻法国大使馆、世界中医药学会联合会、贵州中医药大学等机构的支持和协助。当前，法国中医药博物馆的常设展览展品丰富，分为多个板块，包括医生的世界、药物的宇宙、病人自我医疗、医生的工具、药品的制作、医生的培养、书画荟萃等。

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