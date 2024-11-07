贾桂德

应习近平主席邀请，意大利总统马塔雷拉将于11月7日至12日对中国进行国事访问。这是马塔雷拉总统时隔7年再度访华，将为中意深化双边关系、厚植传统友谊、增进文明互鉴注入更多正能量。

中意互尊互信，持续书写友好交往新篇章。自1970年建交特别是2004年建立全面战略伙伴关系以来，中意保持密切高层交往，不断深化战略互信，加强交流合作，增进相互了解。习近平主席同马塔雷拉总统为中意关系健康稳定发展把舵定向。今年7月意大利总理梅洛尼访华期间，中意双方发表《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的行动计划（2024—2027年）》，就维护双边关系发展势头、充分释放全面战略伙伴关系潜力达成共识，进一步夯实了发展中意关系的政治基础。

中意互学互鉴，共同奏响民心相通主旋律。早在2000多年前，中意就通过古丝绸之路相知而神往。两国人民欣赏彼此悠久璀璨文化，民间传统情谊深厚。近年来，两国成功互办“中国意大利文化和旅游年”。“意大利之源——古罗马文明展”“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”亮相中国，广受欢迎；中国积极参与威尼斯国际艺术双年展、博洛尼亚国际儿童书展。中意创新合作周成为中欧科技合作的重要平台。中意已建立88对友好省市和地区关系，中国杭州西湖和意大利维罗纳老城、云南红河哈尼梯田文化景观与朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园景观两对世界文化遗产创新性开启世界遗产地结对。中意直航数量再创新高，上海—威尼斯、西安—米兰新航线进一步便利两国人员往来。意大利歌剧大师普契尼的《图兰朵》旋律取材中国民歌《茉莉花》，安东尼亚诺童声合唱团赴华吟唱中文古诗，中意法学家翻译出版《中华人民共和国民法典》。两国文化交流不断收获果实。

中意携手并进，助力全球文明互鉴大合唱。当前，国际形势发生复杂深刻变化，需要各国以开放包容心态推进文明交流互鉴，有效应对文明发展进程中面临的挑战，推动人类文明进步。中意是联合国和二十国集团重要成员，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，是多边主义的倡导者和践行者。中国愿同包括意大利在内的各国一道，在完善全球治理体系、维护自由贸易和多边主义等方面加强协调配合，积极推动全球绿色转型、应对气候变化、保护生物多样性等，共同守护好人类共同的地球家园。

中方愿携手意方，继续秉持和弘扬以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，深化互利合作，倡导文明互鉴，推动双边关系向更高水平发展，为世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。

（作者为中国驻意大利大使）

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 03 版）

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