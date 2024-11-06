新华社上海11月5日电 题：开放中国 与“世”同行——中外嘉宾共话世贸组织挑战与机遇

新华社记者谢希瑶、唐诗凝

今年是《马拉喀什建立世界贸易组织协定》签署三十周年。当前，全球化遭遇逆风，多边贸易体制遭受挑战，世贸组织如何发展完善全球贸易规则？中国如何与相关成员一道更好推动世贸组织发挥作用？

在5日举行的第七届虹桥国际经济论坛之“世贸组织三十年与中国：历史与变革”分论坛上，来自政府、国际组织、国际贸易领域的300多位中外嘉宾，共同回顾世贸组织成立以来多边贸易体制发展历程，展望世贸组织改革和多边贸易体制发展前景，共话中国在世贸组织中的积极贡献并探讨未来作用。

与会嘉宾一致认为，以世贸组织为核心的多边贸易体制是经济全球化和自由贸易的基石，在推进全球贸易投资自由化便利化、增进人民福祉方面发挥了重要作用。

新西兰贸易部长托德·麦克莱表示，受益于以世贸组织为核心的多边贸易体制，新西兰实现了商品、人员、资本的国际流动，推动了贸易发展和经济增长。在世贸组织成立三十周年之际，有必要深入探讨未来如何让世贸组织规则和多边贸易体制更好发挥作用。

哥伦比亚贸易、工业和旅游部长卡洛斯·雷耶斯提出，在当前国际环境下，各国需要彼此交流，支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，同时也要考虑如何避免隐蔽的贸易保护主义，从而推动全球贸易更加高效公平。

嘉宾们普遍认为，加入世贸组织是中国改革开放进程中的里程碑事件，也是经济全球化的标志性事件。

世贸组织副总干事约翰娜·希尔在视频致辞中指出，中国为世贸组织改革作出诸多贡献，推动了一系列前瞻性政策达成。她认为，中国作为全球制造大国和贸易大国，对于世贸组织应对挑战至关重要，中国的参与和承诺不可或缺。

商务部副部长李飞介绍，自2001年加入世贸组织以来，中国积极融入全球贸易体系。在这个过程中，中国不仅加快了自身发展，也造福了全世界。中国切实履行加入世贸组织承诺，不断扩大自主开放，关税总水平已降至7.3%。

中国共产党二十届三中全会提出，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极参与全球经济治理体系改革，提供更多全球公共产品。李飞表示，中国将在世贸组织改革中发挥更负责任的作用，立足世界贸易大国地位，持续推进全球贸易投资自由化便利化，践行人类命运共同体理念，为全球发展提供更多公共产品。

(责编：刘叶婷、崔越)