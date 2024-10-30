新华社亚特兰大10月29日电 美国大选手记｜在关键摇摆州看美国民意撕裂

新华社记者徐兴堂 刘亚南 谢锷

距美国总统选举日不到十天，记者在关键摇摆州佐治亚州采访大量选民后发现，不同阵营支持者的关注点差异巨大，很多看法显著对立。由一州窥全局：美国民意严重撕裂，裂痕难以弥合。

“特朗普在任的时候，我的钱包很鼓，现在却瘪了。我希望能回到‘经济健康’时期。”日前在佐治亚州小镇泽比伦举行的共和党总统候选人特朗普竞选集会上，支持者索尼娅说。另一名支持者南希·古德向记者抱怨，现在的生活远不如以前，之前积攒的满满的零钱罐彻底空了，“为了生存，我们把零钱都花掉了”。

采访中，记者多次听到共和党选民将过去四年美国通胀高企、物价飙升归咎于民主党拜登政府的“错误政策”。

边境安全也是共和党选民关注的议题。退休油漆工约翰·邓肯说，政府的首要任务是确保边境安全。“每年有上百万非法移民涌入美国，你不知道他们是谁。如果他们是杀人犯，那对我们的国家可不是好事。”

相比之下，民主党总统候选人、现任副总统哈里斯的支持者更关注女性权益、少数群体权益等议题。刚工作4年的园艺师卡洛琳22日在佐治亚州首府亚特兰大的一家老年活动中心参加提前投票。她希望民主党赢得大选，“我们需要一位支持女性生育自由和健康的总统，现在全国的女性健康存在很大问题”。亚特兰大居民罗米·戈德曼也告诉记者，会投票给一个“相信人权和女性权利的人”。

民主党选民普遍不喜欢特朗普执政的四年，不希望特朗普再次当选。美国电视新闻网的民调专家恩滕援引一份调查数据说，超过半数的哈里斯支持者表示，特朗普再次当选会令他们“非常愤怒”；一项面向包括佐治亚州在内的7个摇摆州的民调显示，近半数的哈里斯支持者认为特朗普是“危险的人”。

除了态度鲜明的“红蓝”阵营支持者，也有选民认为谁赢得大选都不会让现状变好。58岁的佐治亚州选民琳达·所罗门对美媒说，她和女儿都不会去投票，因为谁入主白宫都一样，“根本就没有人在做实事，那投票还有什么意义？”这种“厌选”情绪在黑人选民中十分明显。一项由美联社与美国公共事务研究中心联合进行的民调显示，约一半的黑人注册选民认为，不管谁当选，都很难给他们的生活带来显著改变。

佐治亚州曾是传统“红州”，过去7次总统选举中有6次是共和党人胜出。唯独在2020年，拜登以约0.2个百分点的得票率微弱优势拿下该州。特朗普在选后指责佐治亚州选举存在舞弊，试图推翻选举结果，也因此被佐治亚州起诉，案件至今未出结果。

为在本次选举中赢下佐治亚州，民主与共和两党都大肆“撒钱”。据美国媒体统计，哈里斯团队在该州的广告等各类投入累计近1.25亿美元，特朗普团队也超过9600万美元。多家民调数据显示，目前两人在佐治亚州选情胶着，谁都没有明显优势。

随着选举日临近，两党候选人间的“骂战”也不断升级。特朗普直接“点名”前众议院议长、民主党人佩洛西和资深民主党众议员亚当·希夫是“我们（美国）内部的敌人”。哈里斯称如果特朗普当选将获得“不受约束的权力”，后果不可想象。

美国选战越发白热化，背后却是美国民众对本国政治深深的疑虑和失望。《纽约时报》发布的最新民调显示，有76%受访者认为美国民主“当下正受到威胁”，45%受访者认为美国民主在代表民众方面“做得不好”。这家美国主流媒体由此得出结论：“选民对美式民主的‘健康状况’深表怀疑。”

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