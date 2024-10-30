新华社北京10月29日电 美国媒体28日发布的民调结果显示，41%的美国注册选民“极其或非常”担忧11月初总统选举后发生试图推翻选举结果的暴力事件，35%的选民“一定程度上”担心出现这类事件。

担忧暴力事件

美联社与美国公共事务研究中心11日至14日所做民调显示，37%的选民担忧有人试图通过法律手段推翻选举结果；32%的选民“极其或非常”担忧地方或州选举官员试图阻止辖区选举结果最终得以确认。

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯（右）和美国前总统、共和党总统候选人特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普2020年竞选连任失败，认定选举存在“大规模舞弊”。他的大批支持者于2021年1月6日闯入国会，试图阻止国会认证选举结果。骚乱导致5人死亡、上百名警察受伤。1200余人因这起骚乱受到联邦刑事指控，特朗普所受多起刑事诉讼也与骚乱相关。至今仍有特朗普的支持者认定那次选举结果被“篡改”。

根据上述民调结果，65%的选民认为，特朗普如果败选，不会接受选举结果；77%的选民认为，民主党总统候选人、副总统卡玛拉·哈里斯如果败选，会接受选举结果。在共和党与民主党选民中，均有90%的人认为，一旦对方党派总统候选人当选，将至少“在某种程度上”削弱美国“民主”。

加利福尼亚州民主党选民奥斯塔拉·凯说，特朗普“对宪法构成实质威胁”，上任后可能“为所欲为”；亚利桑那州共和党选民德布拉·阿波达卡则认为哈里斯对美国“民主”更具威胁性，指责民主党政府太过重视对外援助而“怠慢”本国民众。

质疑选举制度

民调结果显示，约半数美国选民认为，候选人即便未获得足够多选民票却仍能够借助赢得选举人票而获胜，已经成为美国总统选举的“主要问题”。

美国总统选举采取选举人团制度，50个州按人口比例分配选举人票，获得538张选举人票中的至少270张即为获胜。目前美国绝大多数州以“赢者通吃”方式确定选举人票归属，即赢得某州多数选民票的总统候选人获得该州全部选举人票。

依据该制度，即便在全国取得选民票优势，也不一定最终赢得选举。因此，对于选情胶着的特朗普和哈里斯而言，“摇摆州”投票结果至关重要。两人目前均着重在宾夕法尼亚、佐治亚等七个“摇摆州”造势、投放竞选广告。

威斯康星州民主党选民德布拉·克里斯滕森反对选举人团制度：“在这个科技发达的年代，我们为什么不能一人一票呢？”

本次民调从相关样本库中抽取1072名美国成年人展开访问，受访者在一定程度上反映美国人口组成。民调误差率为正负4.2个百分点。（王逸君）

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