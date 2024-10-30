人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

民调：近八成美国选民忧虑大选后发生暴力事件

2024年10月30日08:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月29日电 美国媒体28日发布的民调结果显示，41%的美国注册选民“极其或非常”担忧11月初总统选举后发生试图推翻选举结果的暴力事件，35%的选民“一定程度上”担心出现这类事件。

　　担忧暴力事件

　　美联社与美国公共事务研究中心11日至14日所做民调显示，37%的选民担忧有人试图通过法律手段推翻选举结果；32%的选民“极其或非常”担忧地方或州选举官员试图阻止辖区选举结果最终得以确认。

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯（右）和美国前总统、共和党总统候选人特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯（右）和美国前总统、共和党总统候选人特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

　　共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普2020年竞选连任失败，认定选举存在“大规模舞弊”。他的大批支持者于2021年1月6日闯入国会，试图阻止国会认证选举结果。骚乱导致5人死亡、上百名警察受伤。1200余人因这起骚乱受到联邦刑事指控，特朗普所受多起刑事诉讼也与骚乱相关。至今仍有特朗普的支持者认定那次选举结果被“篡改”。

　　根据上述民调结果，65%的选民认为，特朗普如果败选，不会接受选举结果；77%的选民认为，民主党总统候选人、副总统卡玛拉·哈里斯如果败选，会接受选举结果。在共和党与民主党选民中，均有90%的人认为，一旦对方党派总统候选人当选，将至少“在某种程度上”削弱美国“民主”。

　　加利福尼亚州民主党选民奥斯塔拉·凯说，特朗普“对宪法构成实质威胁”，上任后可能“为所欲为”；亚利桑那州共和党选民德布拉·阿波达卡则认为哈里斯对美国“民主”更具威胁性，指责民主党政府太过重视对外援助而“怠慢”本国民众。

　　质疑选举制度

　　民调结果显示，约半数美国选民认为，候选人即便未获得足够多选民票却仍能够借助赢得选举人票而获胜，已经成为美国总统选举的“主要问题”。

　　美国总统选举采取选举人团制度，50个州按人口比例分配选举人票，获得538张选举人票中的至少270张即为获胜。目前美国绝大多数州以“赢者通吃”方式确定选举人票归属，即赢得某州多数选民票的总统候选人获得该州全部选举人票。

　　依据该制度，即便在全国取得选民票优势，也不一定最终赢得选举。因此，对于选情胶着的特朗普和哈里斯而言，“摇摆州”投票结果至关重要。两人目前均着重在宾夕法尼亚、佐治亚等七个“摇摆州”造势、投放竞选广告。

　　威斯康星州民主党选民德布拉·克里斯滕森反对选举人团制度：“在这个科技发达的年代，我们为什么不能一人一票呢？”

　　本次民调从相关样本库中抽取1072名美国成年人展开访问，受访者在一定程度上反映美国人口组成。民调误差率为正负4.2个百分点。（王逸君）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部