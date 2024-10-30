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众议院选举败北　日本公明党党首将辞职

2024年10月30日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月29日电 日本媒体28日报道，由于在国会众议院选举中败北，日本执政联盟中的公明党党首石井启一将于近期辞去党首职务。

　　日本时事通讯社援引消息人士的话报道，石井预计最早将在31日举行的公明党党内会议上宣布辞职决定。按日本媒体说法，石井9月底刚出任党首，仅约一个月后就辞职，任期之短实为罕见。前任党首山口那津男在职长达15年。

这是10月28日在日本东京拍摄的日本各大媒体报道众议院选举。新华社记者张笑宇摄

这是10月28日在日本东京拍摄的日本各大媒体报道众议院选举。新华社记者张笑宇摄

　　石井现年66岁，此前10次当选国会众议院议员，曾任国土交通大臣。在27日举行的众议院选举中，他在埼玉14区小选区落败。这是15年来公明党党首首次在国会众议院选举中落选。

　　石井28日在公明党总部召开的记者会上说，如果不再是国会议员，恐难以继续担任党首。他同时表示将为下届众议院选举做准备，将在原选区继续开展活动。

这是1月26日在日本东京拍摄的日本第213届国会开幕式现场。新华社记者姜俏梅摄

这是1月26日在日本东京拍摄的日本第213届国会开幕式现场。新华社记者姜俏梅摄

　　本届众议院选举中，深陷“黑金”丑闻的执政党自由民主党收获2009年以来最差战绩，在众议院465个席位中仅获191席。其执政盟友公明党议席也减少8席，降至24席。两者合计议席未过众议院半数议席，刚出任首相不足一个月的自民党总裁石破茂执政前景受到质疑。（张旌）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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