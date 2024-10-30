人民网记者 黄炜鑫

肯尼亚纳库鲁郡，当地农民乔纳·卡兰贾家的温室大棚里，番茄长势喜人。人民网记者 黄炜鑫摄

“这是我第一次种植采用中国嫁接技术的番茄，没想到产量这么高！”在肯尼亚奈瓦沙湖畔、隆戈诺特休眠火山脚下的一处农场温室大棚里，乔纳·卡兰贾正和家人一起忙着收获番茄，脸上挂满了笑容。

卡兰贾告诉记者，他从2008年就开始种植番茄，但产量不高，收入微薄，还要时常担心番茄遭受病虫害、恶劣天气等威胁。

在肯尼亚，番茄是非常重要的蔬菜。2023年，种植面积达到29万公顷，产量超过68万吨。近年来，受连作重茬和气候变化等因素影响，该国番茄生产遭受青枯病、潜叶蛾等病虫害威胁，严重减产，部分地区甚至绝收。

中国成熟的嫁接技术为解决肯尼亚番茄病虫害提供了优选方案。2022年，为解决这一严重影响当地农民生活和收入的问题，经充分论证，中国南京农业大学与肯尼亚埃格顿大学决定引进和推广中国番茄嫁接技术，实施“通过番茄价值链中的创新园艺解决方案赋能农村青年”项目，并于2023年底获得联合国国际农业发展基金立项资助。

肯尼亚纳库鲁郡，埃格顿大学园艺学专家史蒂芬·吉藤古在温室大棚里指导当地农民乔纳·卡兰贾种植番茄。人民网记者 黄炜鑫摄

“通过引进番茄嫁接技术，示范点农户现在种植的番茄苗具有较强的抗病和生长能力，结果早，品质好，产量高，增产至少50%。” 南京农业大学援非专家刘高琼教授介绍，嫁接技术在中国是常用的技术手段，广泛用于瓜果蔬菜和果树的栽培。

据项目组成员、埃格顿大学孔子学院中方院长刘玉涛介绍，依托南京农业大学和肯尼亚埃格顿大学合建的农业特色孔子学院、中肯作物分子生物学“一带一路”联合实验室和中非农业发展与减贫示范村等平台，番茄嫁接技术在肯尼亚纳库鲁郡得到了很好的推广运用。目前，项目已建立15个示范点，开展了10余次技术培训、示范推广，共有1000余人参加了培训。“看到示范户取得丰收，越来越多的当地农户又有了种植番茄信心，报名参加培训的人很多。”刘玉涛说。

“技术很实用，培训效果很好。”当地农民玛丽·姆旺吉表示，她学会了精细化的作物管理，如控制温室的湿度和温度等，现在已经收获了3次，收获的番茄一次比一次多。“嫁接番茄个头大得多，圆润饱满，每次我拿到市场都能卖到更高的价格。” 姆旺吉高兴地说。

肯尼亚纳库鲁郡，南京农业大学援非专家刘高琼和当地农民玛丽·姆旺吉在温室大棚里查看番茄种植情况。人民网记者 黄炜鑫摄

“越来越多的农村青年从中受益。”纳库鲁郡农业官员朱丽亚斯·姆旺吉表示，“中国技术增强了农民战胜番茄病虫害的信心，有助于恢复当地番茄种植产业，助力肯尼亚农民减贫致富。”

“中国农业技术助力肯尼亚番茄种植户增产增收。”埃格顿大学园艺学专家、孔子学院外方院长约书亚·奥格温诺表示，据预测，该技术能够将青枯病发病率从90%降低到10%以下，产量由近乎绝收提高到亩产5000-6000公斤，每亩增收10万肯尼亚先令（1人民币约合18肯尼亚先令）左右。

“看这一筐筐沉甸甸的番茄果实和一排排长势喜人的番茄植株，今年的收入肯定不错。”卡兰贾幸福地说。

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