新华社法兰克福11月2日电 专访：进博会是中国持续推动开放共赢的绝佳案例——访德国凯傲集团执行董事会成员郭进鹏

新华社记者单玮怡 康逸

全球知名叉车制造及供应链解决方案供应商德国凯傲集团执行董事会成员、首席技术官郭进鹏日前接受新华社记者专访时表示，进博会是中国持续推动开放共赢的绝佳案例，凯傲集团作为参展企业受益匪浅。

郭进鹏说，进博会提供了丰富的机会，让凯傲集团能够与当地客户、利益相关方进行更深入沟通，建立更紧密联系，开展更深入合作。中国拥有完整的工业体系、广阔的市场、多元化的人才储备以及丰富的应用场景，这些都为跨国企业在中国发展奠定了良好基础。

“中国是凯傲DNA的重要组成部分，开拓中国市场一直是凯傲全球盈利增长战略的关键部分。”郭进鹏说，凯傲连续第七年参展进博会，“通过进博会，我们对中国市场的机遇有了更深入的了解。”

郭进鹏表示，进博会作为一个以进口为重点的国际展览会，也为寻求进入或拓展中国市场的企业提供了与潜在投资者会面并达成新商业交易的重要机会。它不仅仅是一个进口商品博览会，更是中国与世界深化合作、增进互信的重要平台。“我们坚信，中国国际进口博览会将为深化中欧、中德经贸关系发挥积极作用。”他说。

据郭进鹏介绍，今年上半年，凯傲集团在中国市场的收入和销量均实现增长，市场份额也不断增加。“我们对中国市场的承诺坚定不移，致力于通过持续投资进一步加强本地生产和研发能力。”

郭进鹏说：“在前几年的进博会上，中国客户和媒体对我们的产品表现出了极大兴趣，有助于我们扩大 ‘朋友圈’，更深入地融入中国市场。”

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