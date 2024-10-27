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越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政分别会见张又侠

2024年10月27日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社河内10月26日电  （记者胡佳丽）24日至26日，中央军委副主席张又侠应邀率团访问越南，越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政分别会见。

　　苏林请张又侠转达对习近平总书记的诚挚问候和美好祝福。越方表示，越中两国革命事业紧密相连，越南铭记中国在其争取民族独立和社会主义建设事业中给予的巨大帮助，将发展对华友好关系作为对外政策的战略选择和头等优先，始终坚定奉行一个中国政策。当前，双边防务关系迈出新步伐，希望继续深化务实合作，增进战略互信，团结应对威胁挑战，共同维护地区和世界和平稳定。

　　张又侠转达了习近平总书记对苏林的亲切问候和良好祝愿，表示中方珍视两党、两国、两军传统友谊，愿同越方一道，全面落实两党两国最高领导人达成的重要共识，顺应历史大势，把握时代机遇，不断加强政治、经济、安全、人文等各领域交流合作，持续推动两军关系健康稳定发展，有力支撑中越命运共同体建设迈上新台阶。

　　访问期间，张又侠还与越南国防部长潘文江举行会谈，就国际与地区形势及两军关系深入交换意见，并见证签署加强防务合作的相关协议文件。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月27日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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