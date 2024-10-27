人民网曼谷10月27日电 （记者简承渊）为进一步创新涉外法治人才培养机制，探索涉外法治人才培养实践路径，近日，浙江大学光华法学院在泰国分别设立涉外法律服务站、校友分会联络站。

浙江大学访泰团组成员光华法学院党委书记张永华表示，涉外法律服务站的设立旨在加强中泰两国在法律领域的交流与合作，并推动涉外法治人才的培养，更是积极贯彻落实党的二十届三中全会精神，以及中办、国办印发的《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》的重要举措，聚焦学生实践能力培养，努力建设高水平涉外法治人才培养创新重镇，为更好地护航高水平对外开放，支撑和服务中国式现代化贡献浙大力量。

会谈现场。左三为泰中侨商联合会副主席董峰；右三为浙江大学光华法学院党委书记张永华。人民网记者 简承渊摄

浙江大学团组一行访问泰中侨商联合会与泰国汉成律师事务所。侨商副主席兼事务所主任董锋表示近年中国企业在泰国投资呈现增长趋势且规模持续扩大，涉外法治是帮助中国企业成功走向海外的关键，因而亟需加快培养高素质涉外法治人才。随后双方围绕学生实习、涉外律师交流等方面合作展开深入洽谈，并期待未来能在法律服务领域开展更多实质性的合作，为中国企业的国际化发展保驾护航。双方签署共建境外实习基地合作意向书，授牌涉外法律服务站（泰国）、校友分会泰国联络站。

泰中友好协会会长、泰国前副总理功·塔帕朗西热情会见浙大团组一行，围绕“中泰一家亲”讲述中泰友好历史与现状，强调“创新时代”“一带一路”“万象更新”三个关键词，对中泰两国友谊长存、国际合作长青表达美好期望。

泰中友好协会会长、泰国前副总理功·塔帕朗西（左一）会见浙大团组一行。人民网记者 简承渊摄

(责编：王禹蘅、张悦)