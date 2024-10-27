本报记者 韩晓明 曲 颂 韩秉宸

10月22日至24日，国家主席习近平应邀赴俄罗斯出席金砖国家领导人第十六次会晤。习近平主席密集出席10多场活动，多边双边结合联动，为金砖合作机制发展擘画蓝图，推动开创“大金砖合作”高质量发展新局面，为“全球南方”振兴注入重要信心和动力，为促进世界和平与发展贡献中国智慧和方案。

“金砖合作机制的壮大证明了我们合作的价值不断增长”

习近平主席指出：“扩员是金砖发展史上的重要里程碑，也是国际格局演变的标志性事件。这次峰会我们又决定邀请多个国家成为金砖伙伴国。这是金砖发展过程中的又一个重要进展。”

今年是“大金砖合作”的开局之年。本次会晤是金砖国家实现历史性扩员后首次领导人会晤，国际社会广泛关注。会晤期间，与会领导人就金砖合作及共同关心的重大国际问题深入交换意见。会晤发表《金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言》，宣布设置金砖伙伴国。

埃及总统塞西对“大金砖合作”高质量发展表示赞赏，认为这“体现了金砖国家就加强多边合作和在各种国际场合增强发展中国家声音的愿景与共识”。南非总统拉马福萨表示：“金砖合作机制的壮大证明了我们合作的价值不断增长。通过共同努力，我们可以为各国人民及国际社会铺平通往更光明未来的道路。”

孟加拉国—中国商业工业协会秘书长马蒙·姆里达认为，越来越多的国家申请加入金砖合作机制，反映出金砖合作机制契合大多数国家的发展诉求，顺应时代潮流和世界发展大势。“推进扩员和设置伙伴国进程对于很多国家，特别是发展中国家而言具有非常积极的意义，这有助于满足这些国家对于发展的需求，也有利于更多发展中国家在推动完善全球治理中发挥更大作用。”姆里达说。

当前，金砖合作正处于承前启后、继往开来的关键阶段。“时代的风浪越大，我们越要勇立潮头，以坚韧不拔之志、敢为人先之勇、识变应变之谋，把金砖打造成促进‘全球南方’团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量。”习近平主席提出建设“和平金砖”“创新金砖”“绿色金砖”“公正金砖”“人文金砖”五点建议，为推动金砖国家集体再出发、开创“大金砖合作”高质量发展新局面指明方向。

巴西总统卢拉表示：“我们应该加强多边主义，让各国人民的声音得到倾听。”阿联酋总统穆罕默德表示：“阿联酋坚定地与金砖成员国合作，致力于共同建设一个更加稳定、更加繁荣、包容普惠的未来。”

阿联酋大学国际关系学教授艾哈迈德·哈利勒表示，金砖国家已成为凝聚“全球南方”国家共识、促进各国协调发展的重要国际力量，相信这次会晤将为变乱交织的国际局势注入稳定性，极大提升发展中国家在国际事务中的话语权和影响力。

“推动富有建设性的合作，助力‘全球南方’群体性崛起”

中国不仅是金砖发展的倡导者，也是推动金砖合作走深走实的贡献者。国际舆论普遍认为，习近平主席提出的一系列务实举措，彰显中方携手金砖国家共同发展的真诚意愿，必将有力推动“大金砖合作”走深走实，促进“全球南方”国家团结合作，为世界和平与发展注入新动力。

从会同有关“全球南方”国家发起乌克兰危机“和平之友”小组，到呼吁中东各方尽快停火、停止杀戮，为全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题不懈努力；从宣布建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国合作中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字产业生态合作网络，到同金砖国家拓展绿色产业、清洁能源以及绿色矿产合作；从提出做大做强新开发银行，到承诺实施金砖数字教育能力建设计划……中方为消弭和平、发展、安全、治理赤字提供中国方案，得到“全球南方”国家的赞赏和响应。

“巴西对与中国继续在绿色低碳等领域开展合作寄予厚望，这将为金砖合作带来良好示范效应。”巴西外交部副部长、金砖国家事务协调人萨博亚表示，金砖合作机制提供了宝贵的对话机制和平台，金砖国家可以通过对话交流、团结协作共同探寻全球性挑战的解决之道。

“习近平主席喀山之行为不同文明交流互鉴、共同进步注入更多正能量。”印度金砖国家研究所副研究员阿洛克·库马尔·帕塔克表示。阿联酋《联合报》政治评论员艾哈迈德·哈马迪认为，金砖国家深入推进丰富多彩的人文交流，向着心相近、民相亲的方向迈进，为促进人类文明交流互鉴提供了“金砖范本”。

新开发银行是习近平主席亲自关心和推动的金砖合作旗舰项目，《金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言》明确表示，金砖国家“同意共同将新开发银行打造成21世纪新型多边开发银行”。新开发银行行长罗塞芙表示，新开发银行的进一步发展有助于构建具有多边主义和多极化特点的国际金融架构，激发金砖国家巨大的潜能和强劲的增长势能。

“让不同文明交相辉映，照亮金砖前行之路。”习近平主席宣布中方将实施金砖数字教育能力建设计划，未来5年在金砖国家设立10个海外学习中心，为1000名教育管理人员和师生提供培训机会，助力金砖人文交流走深走实。

“金砖合作的未来将更加开放、包容、具有代表性。”俄罗斯喀山大学国际关系学院副教授埃尔米拉·哈比布利娜表示，如今，金砖国家潜力得到进一步发掘，在国际舞台上的作用显著增强。“中方提出的重要倡议和方案，有助于形成密切的伙伴关系，推动富有建设性的合作，助力‘全球南方’群体性崛起。”

“‘金砖+’将为加强多边主义、促进全球发展和安全发挥重要作用”

“作为‘全球南方’的第一方阵，我们要展现集体智慧和力量，为构建人类命运共同体挺膺担当。”习近平主席出席“金砖+”领导人对话会并发表重要讲话，提出“坚守和平，实现共同安全”“重振发展，实现普遍繁荣”“共兴文明，实现多元和谐”重要主张，为“全球南方”国家共同迈向现代化、建设更美好世界凝心聚力、指引方向。

“习近平主席提出的三点主张顺应历史发展潮流，符合金砖国家和‘全球南方’的共同期待。”泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷说，“作为最大的发展中国家，中国始终是‘全球南方’团结合作的推动者、引领者，始终视自己为‘全球南方’的坚定一员，同‘全球南方’国家站在一起，携手推进‘全球南方’现代化。”

哈萨克斯坦《实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫表示，中国为“全球南方”的发展壮大作出了重要贡献，展现了负责任的大国担当。伊拉克巴格达大学教授塔里克·佐巴迪认为，以金砖国家为代表的“全球南方”推动完善全球治理，中国在其中发挥重要作用。

土耳其爱国党主席佩林切克认为，金砖合作机制是新兴市场国家和发展中国家团结合作的重要平台，推动金砖合作提质升级，进一步凝聚合作共识，有助于建立更加公正合理的国际秩序。

刚果（布）总统萨苏认为，此次金砖国家领导人会晤和“金砖+”领导人对话会将志同道合者汇聚一堂，“致力于建设一个更公平、更团结、更繁荣的世界，并造福各国人民”。联合国秘书长古特雷斯表示，“‘金砖+’将为加强多边主义、促进全球发展和安全发挥重要作用”。

无论国际形势如何变化，中国始终心系“全球南方”、扎根“全球南方”，支持更多“全球南方”国家以正式成员、伙伴国、“金砖+”等形式加入金砖事业，汇聚“全球南方”磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体。

（本报记者张志文、林子涵、管克江、李强、沈钧参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月27日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)