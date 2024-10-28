新华社北京/华盛顿10月27日电 题：美国总统选战最后冲刺“怪现象”频出

新华社记者孙丁 熊茂伶

今年美国总统选举日为11月5日。随着选举日的临近，选战进入最后冲刺阶段，民主、共和两党阵营势均力敌，在各自积极造势拉票的同时，也加大了相互攻击的火力。美国各界高度紧张，舆论场一片喧嚣。

如此背景下，一系列选举“怪现象”涌现。在美国媒体和专家看来，这些“怪现象”背后有政治因素，也有利益考量。这场选举究竟会把美国带向何处？许多人感到焦虑和担忧。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者 刘杰 摄

特朗普反常呼吁提前投票

“你好，我是拉拉·特朗普，代表特朗普总统竞选团队，我们希望你在选举日之前投票……选情十分胶着，我们的投票率必须很高，让胜利不被操弄。”这是由共和党全国委员会联合主席拉拉·特朗普录制的电话语音信息。拉拉·特朗普是共和党总统候选人、前总统特朗普的儿媳。

有数据显示，从10月初开始，估计至少有28.6万个带有这段语音信息的“机器人电话”打给了宾夕法尼亚、佐治亚、亚利桑那等关键摇摆州选民。美国有线电视新闻网日前披露，今年早些时候，拉拉·特朗普还录过另一段语音，内容是质疑2020年大选邮寄选票舞弊。

在2020年大选败选后，特朗普坚持认为当年选举中的邮寄投票和提前投票存在大规模选举舞弊，民主党方面则称之为没有证据的“阴谋论”。然而，在今年总统竞选中，特朗普改变态度，呼吁共和党选民提前投票，前后矛盾的信息引起美国多方关注。

7月18日，美国前总统特朗普（前排左二）和共和党副总统候选人万斯（前排右二）在共和党全国代表大会上向观众致意。新华社记者 吴晓凌 摄

通常来说，民主党选民更倾向于邮寄投票和提前投票，而共和党选民更多在选举日当天投票。美国全国广播公司最新一项民调显示，今年已经提前投票或计划提前投票的选民中，大部分支持美国副总统、民主党总统候选人哈里斯，而大部分打算在选举日当天投票的人支持特朗普。

目前，美国绝大多数州都开放了提前投票或邮寄投票。在佐治亚州提前投票首日，就有超过32.8万人完成投票，大幅刷新该州历史记录。英国广播公司文章说，这折射出今年美国大选的白热化程度。

美国媒体和专家认为，特朗普一反常态呼吁共和党选民提前投票，反映出他同哈里斯对决的激烈程度，虽然无法一下子改变共和党选民长期以来的投票习惯，但他不想让民主党独享提前投票的优势和曝光度。

名人名流入场“豪赌”

美国科技企业家、超级富豪埃隆·马斯克近期在网上发起一项支持美国宪法第一修正案和第二修正案的在线请愿书，以支持共和党人特朗普并宣布在美国大选选举日前，以抽签形式每天向一名签署该请愿书的“摇摆州”注册选民发放100万美元。马斯克日前在社交平台X上转发了8位“获奖者”手持巨幅支票的照片。

据美国选举和民调专家分析，“摇摆州”的战况将决定今年总统选举的结果，而特朗普和哈里斯在“摇摆州”的选情难分上下。路透社文章写道：“这笔钱是马斯克利用其巨大财富影响特朗普同哈里斯激烈选战的最新例证。”

特朗普担任美国总统时，马斯克曾是他的批评者。2022年，马斯克曾表示，他此前绝大多数情况把票投给民主党人，但接下来打算给共和党人投票。今年，他为支持特朗普竞选成立了“美国政治行动委员会”，迄今已为该组织提供至少7500万美元的资金。

有分析指出，马斯克“倒戈”有多重原因：马斯克拥有一系列涉及卫星、电动汽车、大脑芯片和人工智能机器人的企业，这些企业严重依赖联邦政府的合同和规则。而拜登政府过去四年对其相当冷淡。此外，特斯拉不组建工会，而汽车制造业工会是民主党票仓，拜登公开支持通用汽车公司和福特汽车公司发展电动汽车产业，却“冷落”特斯拉，马斯克对此极为不满。

哈里斯同样在争取名人名流助阵。今年9月，哈里斯同特朗普在宾夕法尼亚州费城举行的总统竞选电视辩论结束后，美国“顶流”娱乐巨星、在社交媒体上拥有数亿粉丝的泰勒·斯威夫特宣布将在今年总统选举中为哈里斯投票。此外，乔治·克鲁尼、安妮·海瑟薇、珍妮弗·劳伦斯等一众好莱坞巨星也都“背书”哈里斯。

不过，名人的“背书”效果可能适得其反。英国舆观调查公司9月一项数据显示，约五分之一的受访者表示斯威夫特的“背书”会降低他们对哈里斯的投票热情。美国昆尼皮亚克大学9月的民调也显示，21%的受访者表示马斯克的“背书”会反向影响他们对特朗普的投票热情。

政治暴力愈演愈烈

过去三个多月里，特朗普已经历多次未遂刺杀，哈里斯竞选团队在亚利桑那州的一处办公室遭枪击破坏……今年美国大选在政治极化和舆论撕裂加剧的同时，政治暴力也愈演愈烈。

美国智库卡内基国际和平研究院民主、冲突和治理项目高级研究员蕾切尔·克莱因菲尔德指出，在当前高度紧张的政治和舆论环境下，候选人被袭击几乎是不可避免的。

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯（右）和美国前总统、共和党总统候选人特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者 李睿 摄

尽管特朗普和哈里斯都谴责政治暴力，但两大阵营之间的相互攻击几乎一刻没有停止，“骗子”“罪犯”等极端言语层出不穷。随着选举日临近，双方言语越来越粗鲁。特朗普日前在宾夕法尼亚州拉特罗布市举行的集会上猛烈抨击哈里斯，称哈里斯比民主党一些左翼人士还要“激进和疯狂”。在佐治亚州亚特兰大市举行的一场集会上，哈里斯攻击特朗普的年龄和体力，讽刺特朗普“无法进行思考”。

大选在即，随着美国政治极化日趋严重，两党相互攻击不断升级，美国民众对政治暴力的担忧明显加深。昆尼皮亚克大学9月一项民调显示，约四分之三的美国潜在选民表示，他们非常担心或有些担心今年总统选举结果出来后会发生政治暴力事件。该大学民调分析师蒂姆·马洛伊说，许多选民担心政治言论的升温沸腾会成为政治暴力的导火索。

(责编：崔译戈、徐祥丽)