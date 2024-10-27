人民网巴黎10月26日电 （记者何蒨）10月25日，由世界中医药学会联合会（以下简称“世界中联”）主办的第21届世界中医药大会在巴黎联合国教科文组织总部大楼I号大厅隆重开幕。

会议现场。世界中联供图

本次大会以“促进中西方文明互鉴，推动中医药全球共享”为主题，吸引了来自中国、新加坡、美国、澳大利亚、法国、日本、巴西、加拿大、泰国、西班牙、希腊、新西兰、意大利、阿根廷等34个国家和地区的近1000名中医药专家学者、政府官员、企业代表参加会议。

世界中联副主席、中国工程院院士张伯礼出席开幕式并致辞。法国·中国中医药中心主席吴宛霖，中国国家中医药管理局副局长、中国工程院院士黄璐琦，联合国教科文组织副总干事曲星，中国驻法国大使馆公使陈力，中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育，世界卫生组织传统医学官员李亚婵，法国文化部部长代表、巴黎七区政府第一副区长乔西安·高德，法国国民议会法中友好小组前主席、纪念中法建交60周年名人委员会联席主席埃里克·阿劳塞等出席开幕式并致辞。

世界中联副主席、中国工程院院士张伯礼院士致欢迎词。世界中联供图

世界中联副主席、中国工程院院士张伯礼在欢迎辞中指出：“目前，中医药已传播到世界196个国家和地区，成为中国与东盟、欧盟、非盟、拉共体及上合组织、金砖国家等地区和机制合作的重要领域。全球接受过包括针灸、推拿等中医药技术治疗的人数已达世界总人口的1/3以上。中医药已成为构建人类卫生健康共同体的重要内容。特别是面对新冠疫情大考，中医药交出了一份出色的答卷。”

张伯礼强调：“世界中医药大会是世界中联主办的国际中医药品牌会议，已经在世界各地成功举办了20届，今年是中法建交60周年，第33届夏季奥林匹克运动会刚刚也在巴黎成功举办。希望通过本次大会，使世界中联的全体会员、分支机构及全球中医药从业者，能够踔厉奋发、勇毅前行，促进中医药传承创新发展，为推动中医药高质量传承与发展，为促进人类健康、改善全球卫生治理作出更大贡献。”

法国·中国中医药中心主席吴宛霖在欢迎辞中指出：“今天，中医药在全球范围内也获得了越来越多的关注和认可，而我们正肩负着推动起更广泛的应用的历史使命，法国·中国中医药中心自2018年成立以来，一直致力于搭建中法两国医学互动的桥梁，推动中医药在全球的传播与发展，旨在通过科研合作、疾病防治、人才培养等多方面的实践促进中医药在国际舞台上的应用与推广。中心积极响应共建‘一带一路’的倡议，着力构建国际整合医学平台，推动中医药产业化、规范化和国际化的发展。”

中国国家中医药管理局副局长、中国工程院院士黄璐琦在致辞中指出：“中医药已传播至196个国家和地区，中国与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议，开展了一批高质量中医药海外中心建设；中国中医药循证医学中心建设的国际传统医学临床试验注册平台成为世界卫生组织国际一级临床试验注册机构；国际标准化组织发布了113项高质量中医药国际标准；新冠疫情期间，中医药为全球疫情防控提供中国智慧和中国方案，世界卫生组织新冠病毒感染专家评估会肯定了中医药救治的安全性和有效性。中医药已成为深化人文交流的靓丽名片和卫生健康合作的新增长极。作为全球最大的中医药学术组织之一，世界中医药学会联合会多措并举，推动中医药国际交流与合作，为中医药开放发展贡献了积极力量，本次大会为全球中医药管理者、从业者搭建了分享智慧、交流合作的高水平舞台。”

联合国教科文组织副总干事曲星在致辞中指出：“在联合国教科文组织2021年通过的建议书中，积极鼓励在国际层面进行合作，通过各种知识应对当代的挑战。有很多例子表明，传统医学可以为现代医学做出贡献，例如广受认可的中国研究人员屠呦呦女士的研究成果，她以中医为灵感来源应对疟疾，荣获2015年诺贝尔医学奖以及2019年教科文组织赤道几内亚国际生命科学研究奖。希望借助第21届世界中医药大会这个机遇，在传统医学和现代医学中建造更多桥梁，使得更多人能受益于传统中医药医学的智慧。”

中国驻法国大使馆公使陈力在致辞中指出：“中华文明是世界文明的重要组成部分，中医药作为中华文明的杰出代表，是中国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病斗争中逐步形成，并不断丰富发展的医学科学。不仅为中华民族繁衍生长作出了卓越贡献，也对世界文明进步产生了积极的影响。中国政府高度重视和大力支持中医药发展，中西医结合、中西药并用已经成为中国特色医药卫生与健康事业的重要特征和显著优势，同时为使中西药、中医药更好地惠及世界、造福人民，中国政府始终重视并积极推动中医药全球发展。”

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育在致辞中指出：“中国在传统医学的全球发展中发挥了重要的作用，其促进整体健康，扎根于人与自然和谐的原则，至今仍然适用。近些年来，全球越来越关注传统医学，新的研究也证明了这些疗法的有效性，尤其是应对高血压等疾病，在抗生素抗药性方面，传统医学可以提供补充的方法，减少对合成化学药品的依赖性，为未来可持续健康的解决提供希望。联合国教科文组织致力于推动全球合作与繁荣，中国重视教科文的职责，并坚定不移支持其实现目标，过去几十年以来我们的合作取得了重要的成果，尤其是在推动教育科学文化方面，积极推动了发展中国家的和平与可持续发展。”

世界卫生组织传统医学官员李亚婵在致辞中指出：“传统医学在中国的发展引人注目，中国注重高质量发展，不仅提高了可获得性，而且改善了服务质量。中医医院的建立和中医服务向社区层面的扩展显著提高了全国的医疗服务和可及性。这些成就与世界卫生组织更广泛的目标密切一致，即将传统医学纳入国家卫生系统，特别是初级卫生保健，提高卫生服务的可及性，并加强卫生系统的复原力。中国为传统医学发展树立了榜样。”

法国文化部部长代表、巴黎七区政府第一副区长乔西安·高德在致辞中表示，本次大会是一个非常重要的平台，可以促进传统中医药、现代医学以及西方文明之间的交流。在全球化大背景下，中医药背后是传统的生活方式和传统的哲学，中医药的全球发展可以给全世界的人带来益处，同时可以促进东西方文化的交流，促进全世界人民的健康。

法国国民议会法中友好小组前主席、纪念中法建交60周年名人委员会联席主席埃里克·阿劳塞在致辞中指出：“中医药可以拉近人和自然之间的关系，跨越边界，为全世界的人带来好处。新冠疫情等传染病，是现在面临的重要挑战，通过全球参与传染病救治，拉近国际社会距离，推动全球发展。”

开幕式上，还举行了法国中医药博物馆揭牌仪式及中华老字号中医药海外文化中心（法国）揭牌仪式。

法国中医药博物馆揭牌仪式。世界中联供图

中华老字号中医药海外文化中心（法国）揭牌仪式。世界中联供图

本次大会由法国·中国中医药中心（CFCMC）主承办，中国法国中医药中心（塞纳）承办，中国驻法国大使馆、中国常驻联合国教科文组织代表团支持。

(责编：王禹蘅、张悦)