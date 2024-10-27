人民网巴西纳塔尔10月25日电 （记者时元皓、陈海琪）当地时间10月24日至25日，人民日报社携手巴西主流媒体在巴西东北部北里奥格兰德州开展联合采访，拉开了以“携手推动构建中巴命运共同体”为主题的人民日报和巴西媒体联合采访序幕。

在北里奥格兰德州首府纳塔尔市和偏远的若昂卡马拉市，人民日报社和巴西《商业观察报》《伯南布哥州日报》《北部论坛报》《南里奥格兰德州商业报》、波蒂瓜尔新闻网等巴西主流媒体记者，联合采访了中国国家电网巴西电力CPFL公司（以下简称“国网巴电CPFL公司”）苦咸水淡化、青少年成长和风电运维技术培训等合作项目。

当地时间10月24日至25日，人民日报社携手巴西主流媒体在巴西东北部北里奥格兰德州开展联合采访，拉开了以“携手推动构建中巴命运共同体”为主题的人民日报和巴西媒体联合采访序幕。图为参加联合采访的中巴两国记者与受益于中国企业扶贫项目的若昂卡马拉市民众合影。人民日报和巴西媒体联合采访团供图

苦咸水淡化，促进当地民生改善

一套光伏供电、零碳排放的供水系统，将北里奥格兰德州若昂卡马拉市苦涩的地下水净化成甘甜的饮用水，使当地三个社区800多户原住民家庭苦尽甘来，让3000多名原住民实现了在“家门口喝上纯净水”的世代梦想。

联合采访团正在采访因苦咸水淡化项目受益的当地民众。人民网记者 陈一鸣摄

苦咸水淡化项目是国网巴电CPFL公司控股股东国网巴西电力股份公司实施的社会责任公益项目，总投资800万雷亚尔（1美元约合5.69雷亚尔）。项目于2023年投运并移交当地政府，有力促进了当地民生改善，彰显了中国企业的良好形象。

“与中国企业的合作在若昂卡马拉市产生了重要影响。”若昂卡马拉市市长马诺埃尔·贝尔纳多对联合采访团表示，许多巴西其他地区官员纷纷来这里考察，希望将苦咸水淡化技术及相关经验推广到更多地方。“我要感谢参加联合采访的巴中两国媒体记者，希望采访团的报道让更多人了解巴中两国务实合作的积极成果。”贝尔纳多说。

巴西东北部北里奥格兰德州若昂卡马拉市市长马诺埃尔·贝尔纳接受联合采访团采访。人民网记者 时元皓摄

青少年成长，助力孩子梦想成真

乐器合奏流淌出欢乐的旋律，带球运球挥洒着少年的活力……联合采访团来到若昂卡马拉市郊外社区时，两组小学生正在分别接受音乐和足球培训。这个名为“青少年成长”的项目，旨在为青少年提供免费音乐和足球课程，帮助700多名青少年的音乐和足球梦想插上翅膀。

受益于中国企业的“青少年成长”项目，700多名当地青少年的音乐和足球梦想插上了翅膀。图为联合采访团正在采访参加音乐培训的孩子们。人民网记者 陈一鸣摄

除了搭建体育和音乐培训等发展通道，这个项目还为公立学校学生提供优质书籍，帮助他们远离毒品与暴力。参加联合采访的记者在现场看到，承载丰富读物的“移动图书车”已在社区学校驻足，助力社区儿童养成良好阅读习惯。

“音乐、体育和文学是推动人类和文化发展的重要工具。”国网巴电文化中心负责人达尼埃拉·帕戈托向联合采访团介绍说，自2018年以来，国网巴电CPFL公司的这个公益项目已累计惠及10万名青少年。项目输送了50多名运动员参加巴西国家级乃至世界级比赛，取得显著成绩，包括诞生了2019年横滨世界接力赛男子冠军。2024年，当地Anelo音乐培训机构学生玛利亚在中国水立方杯中文歌曲大赛中获得巴西赛区冠军，成为唯一入围中国总决赛的外国选手。

国网巴电文化中心负责人达尼埃拉·帕戈托接受参加联合采访团的巴西记者采访。人民网记者 时元皓摄

风电运维培训，帮助当地民众安居乐业

国网巴电CPFL公司在北里奥格兰德州的风电场主要集中在若昂卡马拉市及其周边地区。为促进当地居民就业，积极履行社会责任，助力当地经济社会长期稳定发展，这家公司在2023年6月与北里奥格兰德州职业技术学校合作，面向三个原住民社区开设了免费的风电运维技术培训课程。当地居民踊跃报名，经过近一年理论课程培训和实操训练，最终19名学员通过考核顺利毕业，具备了在当地从事风电运行维护的工作技能。

联合采访团正在采访中国企业在若昂卡马拉市的扶贫开放项目。孙佳摄

参加联合采访的巴西《商业观察报》社长马科斯·德奥利维拉对人民网记者表示，中国企业的民生项目通过绿色技术应用，助力中国创造走向海外，有助于推进共建“一带一路”倡议同巴西“再工业化”、新版“加速增长计划”等发展战略规划对接，推动两国务实合作朝着更高质量、更高水平发展，更好地造福两国人民。

“今年是巴中两国建交50周年，巴中双方持续加强发展战略对接，深化各领域交流合作，将赋予两国关系新的时代内涵。”参加联合采访的巴西伯南布哥州媒体协会主席穆希奥·阿吉亚尔对人民网记者表示，两国媒体应当加强交流，通过开展联合采访等方式进一步促进双方民众之间的相互了解与沟通，为携手推动构建中巴命运共同体贡献媒体力量。

据人民日报社拉美中心分社负责人介绍，除巴西北里奥格兰德州外，人民日报和巴西媒体联合采访还将走进里约热内卢州、圣保罗州、米纳斯吉拉斯州和亚马孙州，巴西《圣保罗页报》《巴西日报》、中北部传媒集团、Plurale杂志、Rádio Tupy广播电台和红网等巴西主流媒体以及有代表性的自媒体也将参加联合采访。

（人民网路易斯·布兰登对本文亦有贡献）

(责编：王禹蘅、张悦)