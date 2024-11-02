新华社利雅得11月2日电 专访：沙特愿同中国深化绿色产业合作——访沙特财政大臣穆罕默德·贾丹

新华社记者郭雅格 程帅朋

沙特财政大臣穆罕默德·贾丹日前在沙特首都利雅得接受新华社记者专访时说，沙特希望向中国学习绿色发展领域相关经验，并在绿色产业方面与中国深化合作。

“中国在绿色产业和可再生能源领域处于全球领先地位，在汽车、电池和机器人等方面有很多新技术受到全球关注。沙特正努力拓展对华合作方式，学习中国先进技术。”贾丹说。

他表示，沙特和中国的伙伴关系“具有战略性”且“非常重要”。中国是沙特最大的贸易伙伴，两国关系不限于贸易领域，还涉及技术、广泛的经济和文化合作等。“我们非常重视沙中关系。”

回忆起今年5月的访华经历，贾丹说，他对中国经济的迅猛发展和巨大成就印象深刻，并为沙中两国在经贸等领域的协商合作不断推进感到非常高兴。

近日，两国正式签署关于举办2025中国-沙特文化年的执行计划，为深化中沙文化合作奠定坚实基础。在贾丹看来，这充分表明两国伙伴关系不只在于政府之间，更在于民间。

贾丹认为，共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”高度契合，二者都基于长远规划。“中国在践行承诺、执行能力和长远规划方面是其他国家的榜样。”

贾丹说：“中国始终是世界经济的亮点，这是大家有目共睹的。”

中国国家统计局最新数据显示，初步核算，今年前三季度中国国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，国民经济运行总体平稳、稳中有进。贾丹认为，这充分显示出中国经济的韧性和潜力。

贾丹认为，在地缘冲突升级等背景下，沙中两国合作不仅有利于地区，而且有益于世界。

他说：“沙中应携手国际货币基金组织、世界银行等国际机构，并在多边框架下，为‘全球南方’国家特别是低收入国家和新兴经济体应对所面临的挑战献策出力。”

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