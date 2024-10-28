新华社北京10月27日电 题：同行发展大道 共创“金色”未来

新华社记者高文成

“全球南方”为发展而起，因发展而兴。中国国家主席习近平日前在俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤期间，在“金砖+”领导人对话会上发表重要讲话时指出，要做共同发展的中坚力量，积极参与和引领全球经济治理体系改革，推动把发展置于国际经贸议程中心地位。这一主张回应了“全球南方”国家谋发展、促合作的迫切需要，也彰显了中国与“全球南方”携手并进、共谋发展的坚定决心。

这是2024年10月24日在俄罗斯喀山拍摄的金砖峰会标识和国旗。 新华社记者李学仁摄

金砖国家走到一起，“全球南方”国家聚在一起，是基于共同追求。发展是解决一切问题的总钥匙，是广大发展中国家的共同诉求与普遍期待，金砖合作机制吸引力不断增强的关键就在于聚焦合作发展。从成立新开发银行到建设新工业革命伙伴关系，从达成“金砖国家数字经济伙伴关系框架”到加强产业链供应链合作，从深化能源、粮食安全合作到推动可持续发展，金砖国家一直将共同发展作为合作重点，携手做大发展蛋糕。成立18年来，金砖不断发展壮大，人口占全球近一半，经济总量占世界比重超过三成，对世界经济增长贡献率超过50%，从世界经济“存量边区”成长为全球瞩目的“增量重镇”。随着“大金砖合作”启幕，金砖国家探索发挥“大金砖”的资源、市场等优势，不断拓宽合作领域，在深化农业、能源、矿产、经贸等传统领域合作同时，拓展绿色低碳、人工智能等新兴领域合作，不断推动金砖务实合作提质升级。

当前，世界经济复苏脆弱乏力，全球发展不平衡问题更加突出。与此同时，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，带来变革机遇。在此背景下，中国着眼于高质量发展，为金砖国家培育新质生产力提出前瞻性方案。从成立中国－金砖国家人工智能发展与合作中心，到提出建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国合作中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字产业生态合作网络，从拓展绿色产业、清洁能源以及绿色矿产合作，到推动全产业链“绿色化”发展，充实合作“含绿量”，提升发展“含金量”……习近平主席在峰会上提出的建设“创新金砖”“绿色金砖”的理念，旨在提升金砖国家的发展能力和合作水平，得到各方高度认可。

发展承载着人民对美好生活的向往，是发展中国家的第一要务。中国不仅自己发展，也通过开展合作、创造机遇带动“全球南方”共同发展，发挥了重要的推动和示范作用。阿塞拜疆南高加索政治学家俱乐部主任伊尔加尔·韦利扎德说，中国在数字经济等领域具有丰富实践经验，中国提出的新举措有利于建立一个推动创新合作的全球性平台。南非沃尔特·西苏鲁大学研究员祖基斯瓦·罗博吉说，中国在绿色能源等领域的发展引人注目，以实际行动促进金砖国家之间的绿色合作，“帮助金砖国家成为支持可持续发展的重要力量”。

8月30日，在南非约翰内斯堡汽车节上，参观者在比亚迪展厅拍照。 新华社记者张誉东摄

“中国始终是‘全球南方’的一员，同广大发展中国家团结合作是中国对外关系不可动摇的根基。”中国既做出庄严的承诺，也付诸坚定的行动。中国提出“全球南方”开放包容合作倡议，宣布支持“全球南方”合作八项举措，向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和联合国等多个国际组织推进全球发展倡议合作，投入并动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目，以实际行动为“全球南方”发展振兴注入动力。

无论国际形势如何变化，中国支持“全球南方”发展振兴的承诺永远不减。从第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，到和平共处五项原则发表70周年纪念大会，从中阿合作论坛第十届部长级会议，到中非合作论坛北京峰会，中方一系列重大外交行动表明，中国始终心系“全球南方”、扎根“全球南方”。中国正持续推进高质量发展，扩大高水平对外开放，支持更多“全球南方”国家搭乘中国式现代化动车，共同驶向和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化的金色未来。

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