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自贸区升级将更好促进中国东盟互利共赢（和音）

2024年10月21日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为分别有14亿多和6亿多人口的两大市场，中国和东盟升级自贸区合作，将为双方带来更强劲、更长久的发展动力

　　

　　日前，中国—东盟自贸区3.0版升级谈判实质性结束。这标志着中国和东盟经贸合作的进一步深化，是中国和东盟共同引领东亚经济一体化的重大举措，释放了双方共同维护自由贸易体制的积极信号。中国和东盟进一步深化经贸合作，将为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入新动能。

　　中国—东盟自贸区3.0版反映了现代贸易实践，达成了若干具有重要开创性意义的成果，将为各方带来新机遇。此次升级版本涵盖9个领域，既包含中国—东盟自贸协定现有领域，也包括双方具有巨大合作潜力的新兴领域。中国与东盟首次达成各自经贸协定中最高水平的数字经济、绿色经济、供应链互联互通章节，达成各自缔约实践中最高水平的标准技术法规与合格评定程序章节。这些升级成果将全面拓展中国和东盟在新兴领域互利合作，加强双方标准和规则领域互融互通，共构安全稳定、畅通高效的区域供应链合作网络，推动中国东盟互利共赢迈上新水平。

　　作为分别有14亿多和6亿多人口的两大市场，中国和东盟升级自贸区合作，将为双方带来更强劲、更长久的发展动力。得益于中国—东盟自贸区，中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴地位，东盟连续4年成为中国的第一大贸易伙伴。当前，全球总需求不足的问题更加突出，市场成为经济发展中的稀缺资源。中国和东盟总人口规模占全世界的1/4，超大规模市场是双方促进经济繁荣的最大依托。升级版自贸区将促进中国、东盟两大市场更紧密更有机的融合联通，一定能形成更为显著的规模经济效应、产业集聚效应、发展外溢效应。东盟秘书长高金洪表示，期待通过自贸区升级，双方的贸易、投资和旅游能够进一步增长，给东盟与中国的经济合作带来积极而重大的发展与转型。

　　中国和东盟完成自贸区3.0版升级谈判，体现了双方坚定支持多边主义和自由贸易的鲜明态度。中国和东盟共同维护自由贸易体制，加强产供链互联互通，培育高质量发展新动能，推进区域经济一体化进程，将使本地区继续成为全球经济增长的重要引擎和团结合作的高地。联合国秘书长古特雷斯赞赏中国—东盟自贸区3.0版，表示此次升级将促进全球自由贸易和经济增长。新加坡总理黄循财认为，升级自由贸易协定是一个重要举措，特别是在全球保护主义日益抬头的时代，这一举措将向全世界发出一个明确且重要的信号，那就是自由贸易和互惠的市场合作至关重要。

　　不断扩大高水平对外开放是推进中国式现代化的必然要求。构建面向全球的高标准自由贸易区网络，是中国建设更高水平开放型经济新体制的重要举措。中方高度重视中国—东盟自贸区3.0版升级谈判，主动提出数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域的建议文本，为谈判达成共识发挥了积极和建设性作用。未来，中国将坚定不移推进高水平开放，打造高水平、制度型对外开放格局，促进亚太互联互通，维护区域产供链稳定顺畅，为亚太经济复苏和可持续发展注入动力。

　　开放合作是历史潮流，互利共赢是人心所向。中国愿同东盟一道努力，持续推进各领域务实合作，为地区和世界的共同繁荣提供更坚实支撑。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月21日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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