郑韬

金砖国家领导人第十六次会晤将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行。这是金砖扩员后的首次峰会，具有特殊的历史意义。

金砖合作机制——南南合作的重要平台

“变化者，乃天地之自然。”金砖发展寓于发展中国家群体性崛起和世界多极化大潮中，势不可当。十七载栉风沐雨，十七载乘风破浪，金砖合作机制基础日益夯实、领域逐渐拓展、影响持续提升，成为全球南方加强团结合作、维护共同利益的重要平台。秉持开放包容、合作共赢精神，金砖国家开展积极、稳定、向善合作，成为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量。

促进共同发展。金砖合作机制建立在促进世界和平发展的崇高原则之上，聚焦共同发展、合作共赢。成立新开发银行，加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系，制定《金砖国家粮食安全合作战略》《金砖国家经济伙伴战略2025》《金砖国家服务贸易合作路线图》……金砖国家秉持“立己达人、兼善天下”的情怀，坚定做发展振兴道路上的同行者。2024金砖国家新工业革命伙伴关系论坛不久前在福建举行，15国联合发布《新型工业化国际合作倡议》，金砖合作为全球南方发展按下“加速键”，助力其驶入“快车道”，对全球南方联合自强的带动作用不断显现。古巴国家主席迪亚斯—卡内尔表示，金砖国家正在为建立一个更公平公正、有利于全球的国际经济秩序提供可能性。欧洲《现代外交》网站刊文指出，金砖国家发展代表一种新的世界秩序，在其引领下，全球南方正加速崛起。

坚持开放包容。金砖不是封闭的俱乐部，金砖合作超越传统同盟关系，对所有希望保持独立、渴望发展的国家敞开大门，成为新兴市场国家和发展中国家团结互助的重要机制。2017年金砖国家领导人厦门会晤上提出“金砖+”合作模式，为广大发展中国家协调合作、共同发展开辟了新空间。国际社会盛赞金砖合作践行互惠互利、合作共赢的新理念，超越了你输我赢、赢者通吃的陈旧观念。津巴布韦政治分析人士库扎伊·穆蒂西指出，“金砖国家对发展中国家具有吸引力，因为它有效打破单极体系，迎来一个多极世界。”

捍卫公平正义。金砖合作机制致力于维护多边主义，提升新兴市场国家和发展中国家的国际话语权。面对层出不穷的传统和非传统安全威胁，金砖国家寻求普遍安全“公约数”，在彼此核心和重大关切问题上相互支持。在地区热点问题上，金砖国家坚持从事情本身的是非曲直出发，提出“金砖方案”，为国际社会注入更多稳定性和确定性。本轮巴以冲突爆发后，金砖国家领导人特别视频峰会及时发出正义之声、和平之声。在联合国、二十国集团等多边机制中，金砖国家共同为发展中国家仗义执言，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。意大利国际问题专家、法兰西科学院荣誉院士瓦洛里认为，在冷战思维和单边主义抬头的背景下，金砖国家始终维护联合国宪章宗旨和原则，致力于以政治手段解决国际和地区问题，这契合世界和平发展的潮流，增加了金砖合作机制的吸引力和感召力。

“大金砖合作”——全球南方的殷切期待

今年1月1日，埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚、沙特受邀成为金砖国家正式成员。金砖合作机制实现历史性扩员，进入“大金砖合作”新时代，开启了全球南方联合自强新纪元。

“大金砖”有大分量。扩员后，成员国数量从5个增加到10个，金砖国家占全球人口的45%、占陆地面积的30%、全球贸易的20%，石油产量和储存量约占到全球能源格局的40%，在世界原油出口中的占比提高到36%，对全球经济增长的贡献率超过了50%，经济总量按购买力平价计算已超七国集团。根据国际货币基金组织预测，2027年金砖国家在世界经济中的占比将达到37.6%。巴西总统卢拉表示，扩员后的金砖国家将更加强大，世界将不再一样。

“大金砖”有大磁场。越来越多的新兴市场国家和发展中国家叩响金砖大门。目前，土耳其、马来西亚、委内瑞拉、古巴、哈萨克斯坦等30余国已正式申请加入金砖。还有不少国家虽尚未递交申请，但也表达了加入金砖的积极意愿。“金砖国家正吸引着那些在世界上寻求和平与合作的人们。”委内瑞拉总统马杜罗的话，代表了许多希望加入金砖行列国家的心声。

“大金砖”有大作为。依托更丰富资源、更广阔市场，“大金砖”务实合作持续提质升级，在金融、人工智能、能源矿产等领域打造更多成果。推动财金渠道在本币结算和跨境支付合作上尽快取得突破，打造人工智能、新型工业化、深海资源、数字教育、互联互通等领域合作亮点，“大金砖合作”正在向实向新迈进。肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内说，“随着金砖合作机制不断做大做强，发展中国家的贫困等问题将会更有效解决，全球南方将进一步实现稳定、发展。”

中国——金砖合作的中坚力量

习近平主席指出，中国是金砖机制的坚定支持者和参与者，把金砖国家合作作为中国外交的重要方向，相信金砖国家合作会有力促进世界和平、稳定、繁荣。

从提出开放、包容、合作、共赢的金砖合作伙伴精神，到构建金砖国家“四大伙伴关系”；从创新性提出“金砖+”模式到支持金砖扩员；从发起新开发银行，到设立中国—金砖国家人工智能发展与合作中心，中国始终是推动金砖合作、扩大金砖影响的中坚力量。同时，中国与金砖国家相互成就。随着“大金砖合作”的拓展深化，中国与金砖国家的经贸合作不断走深走实。今年前三季度，中国对金砖国家进出口增长了5.1%。西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯表示，中国为金砖国家“充电”。法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼认为，中国在推动金砖机制、促进发展中国家携手合作、减少分歧等议题中起到至关重要的作用。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”即将召开的喀山峰会举世瞩目、意义重大。作为全球南方第一方阵，“大金砖”必将坚守联合自强的初心，取得更多标志性成果，不断擦亮合作的“金字招牌”，发出维护公平正义、促进共同发展的时代强音。中国将同金砖伙伴一道，以金砖责任应对共同挑战，以金砖担当开创美好未来，共同推动人类发展的巨轮驶向更加光明的未来。

（作者是国际问题观察员）

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