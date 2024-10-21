在约旦首都安曼以南约350公里处的瓦迪拉姆，是约旦贝都因人生活的区域之一。“贝都因”在阿拉伯语中意为“沙漠居民”。贝都因人过去主要居住在阿拉伯半岛、北非等地的沙漠地区，过着逐水草而居的生活。随着历史变迁，这里许多贝都因人已经过上了定居生活，但仍有一部分人在一年中的部分时间里过着游牧生活，住在用羊毛织成的“毛屋”里。

新华社发（穆罕默德·阿布·古什摄）