中国国家统计局日前发布2024年前三季度国民经济运行情况。初步核算，前三季度中国国内生产总值按不变价格计算同比增长4.8%，为实现全年目标打下了坚实基础，在全球主要经济体中名列前茅。今年以来，中国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，高质量发展扎实推进，主要经济指标近期出现积极变化。中国经济继续展现韧性，有力提振了国际市场信心。

面对复杂多变的国内外环境，中国经济显示出“稳”和“进”的向好态势，为世界经济发展注入确定性和正能量。中国政府采取一系列政策举措，尤其是多个部门推出一揽子增量政策效果逐步显现，中国经济回升向好的积极因素累积增多。高盛集团、瑞士银行等国际金融机构近期纷纷上调今年中国经济增速预期。国际社会对中国经济发展前景表示乐观，认为中国能够实现今年国内生产总值增长5.0%左右的目标。新加坡国务资政李显龙认为，中国政府出台的措施有助于提升信心和需求，中国许多行业领域已达世界级水平，“低估中国是非常不明智的”。

透过中国经济前三季度“成绩单”可以看到，中国经济在保持稳定增长前提下，结构在优化、质量在提升。前三季度，中国规模以上高技术制造业增加值增长9.1%，高技术产业投资同比增长10%，风电、核电、光伏发电等生产和消费保持较快增长，产业向“新”向“绿”加速转型。中国制造业高端化、智能化、绿色化的创新优势，让中国制造受到更广泛的青睐。前三季度，中国高端装备出口同比增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口同比分别增长22%、22.5%、15.5%。中国新能源产业有效对接全球绿色发展需求，风力发电机组、电动汽车出口分别增长73.9%、22%。“我们现在所处的世界，几乎所有的能源故事本质上都是中国故事。”国际能源署署长法提赫·比罗尔近日再次肯定中国对全球能源转型作出的重要贡献。

中国经济稳中有进，是世界经济的重要利好。当前，世界经济复苏势头不稳，国际货币基金组织的最新报告显示，全球经济增速低于本世纪前20年的平均水平。面对单边主义和保护主义抬头，中国坚定选择团结合作、开放共赢。中国扎实推进高水平对外开放，持续擦亮“惠全球”的金字招牌，不断推进高质量共建“一带一路”，积极搭建进博会、服贸会、消博会等国际合作平台，欢迎更多优质产品进入中国市场。前三季度，中国货物进出口总额创新高，历史同期首次突破32万亿元，继续成为全球贸易增长的重要驱动力。特色水果、葡萄酒、服装等消费品进口分别增长了7.1%、28.9%、6.1%，有效对接了国内多样化的消费需求。随着内需潜力持续释放，中国大市场日益成为世界大机遇。

中国正以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展，不断拓展中国式现代化的发展空间。中国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变。随着政策协同发力，中国有信心、更有能力实现长期稳定发展，不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)