新华社北京10月23日电（记者董雪）外交部发言人林剑23日表示，全球能源转型不应只有“中国故事”，更要有各国团结合作的“世界故事”。

当日例行记者会上，有记者问：日前，国际能源署发布了2024年度《世界能源展望》和《可再生能源报告》，认为全球能源市场正进入由中国引领的“电力时代”，中国正在带动全球电动汽车发展崛起。国际能源署署长法提赫·比罗尔称，当今世界几乎所有的能源故事都是中国故事。但同时，《外交政策》杂志等一些媒体认为，目前中国能源转型计划仍显保守，中国可以做得更多。发言人对此有何评论？

林剑表示，中国始终高度重视应对气候变化，积极推进能源绿色转型和产业结构调整。10年来，中国新增清洁能源发电量占国内用电增量一半以上，可再生能源年度新增装机在全球占比40%以上，减少二氧化碳排放约30亿吨，是全球能耗强度降低最快的国家之一和利用可再生能源第一大国。

他表示，中国建立了全球规模最大的碳排放权交易市场，与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，在发展中国家建设了一批标志性的水电、光伏、风电项目，不再新建境外煤电项目。“新三样”产业在开放竞争中快速发展，形成先进绿色产能，为全球能源转型作出重要贡献。

“中国立足本国国情和发展阶段，协调平衡推动能源转型，通过培育壮大新质生产力，实现经济社会高质量发展的良性循环。”林剑说，全球能源转型目标的实现也需要各国共同努力，发达国家更应兑现承诺，为国际绿色合作创造有利条件，搞保护主义、单边主义和泛政治化只会损害国际社会共同利益。

林剑强调，全球能源转型不应只有“中国故事”，更要有各国团结合作的“世界故事”。“党的二十届三中全会就未来中国清洁能源发展指明了方向。我们将继续秉持生态文明理念，与国际社会一道深化国际绿色合作，推动各国能源可持续发展，为全球应对气候变化和能源绿色低碳转型作出更大的中国贡献。”

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