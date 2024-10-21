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推动“大金砖”实现大发展、展现大作为（大使随笔）

张汉晖
2024年10月21日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　金砖国家领导人第十六次会晤即将在俄罗斯喀山举行。这是金砖历史性扩员后的首次领导人会晤，备受国际社会瞩目。习近平主席将赴喀山出席此次会晤，同各国领导人一道推动“大金砖合作”行稳致远、更上层楼。

　　自成立以来，在中国和金砖伙伴共同努力、长期耕耘下，金砖合作机制已成为全球南方国家共商合作、共谋发展、共同应对挑战的重要平台。

　　金砖合作机制本固枝荣，影响力大幅提升。金砖成员涵盖联合国安理会常任理事国、主要新兴市场国家和发展中国家，在全球产业链、供应链、物流链中占据重要位置，具有重要国际政治和经济影响。扩员后的金砖大家庭占全球人口近一半、全球贸易1/5，金字招牌越来越亮。越来越多的国家希望加入金砖合作机制，金砖必将汇聚更广泛、更深厚、更强劲的进步力量。

　　金砖合作机制积极有为，塑造力持续增强。金砖国家构筑起以元首会晤为引领的多层次、宽领域、全方位合作机制，积极通过“金砖+”合作模式拓展合作广度，助力全球南方国家实现相互成就、共同振兴的发展目标。金砖国家就国际事务保持密切协调，捍卫公平正义，推动世界多极化。各方支持新开发银行发展，推动国际金融体系改革，维护全球南方国家发展利益；举行金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会，坚持以对话谈判解决乌克兰危机，推动热点问题政治解决；围绕反恐、气候变化、能源、粮食、人工智能、网络安全等国际治理领域提出“金砖方案”，发出“南方强音”。

　　金砖合作机制开放包容，感召力显著提升。金砖成员位于四大洲，金砖合作跨越山海，在不同地区和文明间架起和平与友谊的桥梁。金砖国家深入交流治国理政经验，拓展高校、智库、媒体等领域交往，举办金砖国家运动会、电影节、青年交流对话会等活动。各方加强人文交流，促进文明互鉴，开拓发展思路，激发对人类前途命运的共同思考。金砖合作积极践行以交流超越隔阂、以互鉴超越冲突的文明互动范式，代表了国际社会追求团结、对话的正能量。

　　扩员后的“大金砖”进入承上启下、继往开来的发展新阶段，肩负促进南南合作、引领全球治理的更大国际责任。俄罗斯作为金砖国家轮值主席国，为金砖合作机制发展倾注大量心力，在中国和其他金砖伙伴配合下已举办200余场活动，帮助新成员加快融入金砖大家庭。中俄在金砖合作机制内保持密切战略协作。中方积极支持俄方做好轮值主席国工作，以喀山会晤凝聚共识、汇集力量，推动“大金砖”实现大发展、展现大作为，合力推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。

　　中国共产党二十届三中全会胜利召开，擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，宣示了同各国合作共赢、共同发展的坚定决心。金砖国家是中国志同道合的好朋友、风雨同舟的好伙伴。中方将同金砖伙伴一道，在发展振兴的新征程上追逐梦想，在百年未有之大变局中担当作为，为推进人类文明进步事业作出更大贡献。

　　（作者为中国驻俄罗斯大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月21日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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