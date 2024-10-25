当地时间10月23日上午，习近平主席在俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤并发表重要讲话。着眼于金砖发展全局性、方向性、战略性问题，习近平主席提出建设“和平金砖”“创新金砖”“绿色金砖”“公正金砖”“人文金砖”五点建议，为推动金砖国家集体再出发、开创“大金砖合作”高质量发展新局面指明方向。

“君子处事，于义合者为利。”金砖国家走到一起，是基于共同追求，顺应世界和平和发展大势。自成立以来，金砖国家始终坚守开放包容、合作共赢的初心使命，致力于维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理、推动国际关系民主化，成为国际事务中积极、稳定、向善的力量。扩员是金砖发展史上的重要里程碑，也是国际格局演变的标志性事件。此次金砖国家领导人会晤决定邀请多个国家成为金砖伙伴国，是金砖发展过程中的又一个重要进展。越来越多的国家希望参与金砖合作，彰显金砖合作机制的强大生命力和影响力，体现出和平发展、合作共赢是人心所向。

当前，世界百年变局加速演进，既有多极化的新局，也有“新冷战”的危局。在此关键历史时刻，习近平主席提出建设“和平金砖”“创新金砖”“绿色金砖”“公正金砖”“人文金砖”，从构建人类命运共同体的高度，为“大金砖合作”擘画蓝图，将进一步凝聚金砖国家共同价值，维护金砖国家共同利益，促进金砖国家联合自强，把金砖打造成促进“全球南方”团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量。

人类是不可分割的安全共同体，金砖国家要做共同安全的维护者，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，走出一条普遍安全之路。新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，金砖国家要做高质量发展的先行者，培育新质生产力。绿色是这个时代的底色，金砖国家要做可持续发展的践行者，主动融入全球绿色低碳转型洪流。国际力量对比正在深刻演变，但全球治理体系改革长期滞后。金砖国家要做全球治理体系改革的引领者，践行真正的多边主义，积极回应各国加入金砖合作机制的呼声。金砖国家汇聚了深厚的历史和璀璨的文化，要做文明和合共生的倡导者，让不同文明交相辉映，照亮金砖前行之路。

中国不仅是金砖发展的倡导者，也是推动金砖合作行稳致远的行动派。从和巴西会同有关“全球南方”国家发起乌克兰危机“和平之友”小组，到呼吁中东各方尽快停火、停止杀戮，为全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题不懈努力；从宣布建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国合作中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字产业生态合作网络，到拓展绿色产业、清洁能源以及绿色矿产合作；从提出做大做强新开发银行，到承诺实施金砖数字教育能力建设计划……习近平主席提出的一系列务实举措必将有力推动“大金砖合作”走深走实，促进“全球南方”国家团结合作，为世界和平与发展注入新动力。

时代的风浪越大，金砖国家越要勇立潮头，以坚韧不拔之志、敢为人先之勇、识变应变之谋，共同谱写“大金砖合作”高质量发展新篇章。中方愿同金砖各国一道，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，淬炼金砖成色，展现金砖力量，携手更多“全球南方”国家共同推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)