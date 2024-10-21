新华社开普敦10月20日电 “中国的引领作用推动金砖国家合作机制不断发展”——访南非金砖问题专家罗博吉

新华社记者王雷

“中国在推动金砖国家合作机制不断完善，倡导公平正义、多边主义等方面作用重大，中国的引领作用推动金砖国家合作机制不断发展。”南非沃尔特·西苏鲁大学研究员、金砖问题专家祖基斯瓦·罗博吉日前在接受新华社记者专访时说。

金砖国家领导人第十六次会晤将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行。罗博吉表示，金砖国家合作机制近年来取得显著进展，而中国在其中发挥了重要的引领作用。

她指出，金砖国家合作机制在多个重要领域的影响力不断增强，对其他国家的吸引力越来越大。“中国致力于促进金砖国家之间的合作，为金砖国家合作机制全球影响力的日益增长作出了贡献。”

罗博吉说，中国在建立金砖国家新开发银行等方面发挥了引领作用，使新兴经济体更容易获得融资，为国际贸易、投资和发展创造机会。

罗博吉说，金砖国家合作机制开放包容，通过扩员吸纳更多国家，在不断变化的地缘政治格局中展现出日益增长的吸引力和重要性。金砖国家合作机制致力于维护多边主义，“这与新兴经济体寻求在国际决策中拥有更大发言权的立场相一致”。

罗博吉指出，金砖国家合作机制注重技术、能源和气候变化方面的合作，金砖国家是那些寻求可持续增长、应对全球挑战的国家的理想合作伙伴。

(责编：王禹蘅、张悦)