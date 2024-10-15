这是10月14日在新疆国际会展中心拍摄的第六届世界媒体峰会全体会议现场。新华社记者 王乙杰 摄

当日，以“人工智能与媒体变革”为主题的第六届世界媒体峰会举行全体会议。来自106个国家和地区的208家媒体、政府部门、国际组织等机构的500多名代表参加本次峰会。