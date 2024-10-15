本报迪拜10月14日电 （记者管克江）利雅得消息：沙特阿拉伯交通和物流服务大臣萨利赫13日在利雅得举行的首届全球物流论坛上宣布设立沙特—中国特别经济区。该经济区将由萨勒曼国王国际机场和国际投资机构易达资本共同建设，重点发展制造、物流和贸易产业，以推动沙特与中国的经贸合作。

沙特—中国特别经济区将设在萨勒曼国王国际机场内，预计于2025年启动建设，规划占地4平方公里，涵盖三大功能区域：物流/轻工业园区旨在推动建立并完善沙特本地供应链，提升本地工业产能；国际商贸园区将为入驻企业提供一站式服务，简化入驻流程，降低运营成本，提供贸易便利；生活配套区主要为园区入驻企业的员工及其家属提供生活便利设施与服务。

萨勒曼国王国际机场是沙特王储兼首相穆罕默德去年8月宣布的国家级基础设施建设项目。该机场占地57平方公里，设有6条平行跑道。预计到2050年年接待旅客量将达1.85亿人次，年货运吞吐量超过350万吨。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 17 版）

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