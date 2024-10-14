新华社首尔10月13日电 据朝中社13日报道，朝鲜国防省发言人当天说，朝鲜人民军总参谋部已指示朝韩边境的部队进入射击准备态势。

朝中社报道说，韩国对朝鲜首都平壤的重大主权侵害挑衅行为，正在造成一触即发的严重军事紧张事态。

报道说，据朝鲜人民军总参谋部12日预测，韩国对朝鲜境内及首都上空再次进行无人机入侵的可能性很高，并假定在确认有再度挑衅时应立即消灭敌人特定目标，不排除由此出现武装冲突扩大的可能性。为应对可能的事态发展，各级部队进行了各方面准备。

报道说，朝鲜人民军总参谋部已于12日下达作战预备指示，命令边境的炮兵联合部队和担负重要火力打击任务的部队进入完全射击准备状态。

报道还说，平壤市还增设了防空监视哨所。

另据朝中社13日报道，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正当天警告说，韩军方不要轻举妄动，且尽快保证不再发生侵犯他国领空的挑衅行为。

朝中社13日还报道，朝鲜国防省发言人当天另发表谈话说，朝方判断韩军方参与了近期无人机入侵事件，朝方警告若再发现入侵无人机，即被视为韩国发射的无人机，同时被视为是对朝鲜的宣战，朝鲜将按己方判断采取行动。

朝中社11日报道，朝鲜外务省当天发表声明，谴责韩国无人机侵犯朝鲜领空。韩联社同日报道，韩国国防部长官金龙显表示，韩军方没有向朝鲜发射无人机，目前还不清楚该事件具体情况，正在确认中。报道转引韩国联合参谋本部相关人士表态称，需要确认无人机是否为韩国民间团体发射。

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