人民网记者 黄炜鑫

乌干达布伊奎供水项目建设完成。中铁十局非洲公司供图

位于乌干达中部地区的布伊奎镇，临近维多利亚湖，但当地居民获取日常饮用水却极为困难，每次需要花费一整天时间步行到几公里外的非洲第一大湖取水。不仅取水过程异常艰辛，取来的湖水杂质多、水质硬，无法达到饮用标准，这成为长期困扰当地居民的难题。

2021年，中铁十局非洲公司在受邀参加乌干达水资源和环境部牵头组织的项目投资会议时，了解到乌方计划在布伊奎镇新建一座水处理厂和输水管线的安装项目，当即表达了强烈的合作意向。凭借在乌干达积累的施工专业优势和技术人才优势，中铁十局非洲公司顺利承揽乌干达布伊奎供水项目，这也是中铁十局在乌干达中标并实施的首个水务民生项目。

项目于2022年3月1号开工，并于2024年10月10日竣工验收。布伊奎供水项目取水口施工难度较大，需要在离岸100米的湖面进行施工作业，原设计使用围堰施工，由于湖水较深，围堰施工难度巨大，中铁十局非洲公司经过多方调查论证，最终成功变更施工方法，采用轮渡进行水上施工，大大降低了施工难度，保质保量完成了取水口施工。在施工过程中，中铁十局非洲公司经过现场勘察，及时发现部分输水管线线路错误，迅速组织人员进行复测，优化项目设计，获得各方认可。

项目实施过程中，中铁十局非洲公司聘用了大量乌干达当地员工从事管理和施工等工作，项目大干期间，当地雇员超过200人，极大提高了布伊奎镇和周边居民的就业率。

该项目将维多利亚湖的原水处理后达到饮用水标准，为周边5个村庄800余户村民提供了用水入户服务，打通了饮水安全“最后一公里”，彻底解决了长期困扰当地居民的用水难题。

阿拉希·弗雷德是一名年轻的安全工程师，已在这个项目上工作了三年。“随着项目的完成，当地居民终于可以用上清洁、安全的自来水，健康得到保障，他们真的非常开心。”弗雷德说，“这个项目对我职业生涯发展也有很大帮助，感谢中企给我学习技能的机会和所提供的各种帮助。该项目还为当地创造了大量的就业机会，来自中国的专业人士帮助当地居民提高了各项技能。今后，我将充分发挥在项目中学到的技能和经验，为乌干达作出更多贡献。”

“当看到水龙头流出清澈的自来水时，我激动得跳起来了。”当地居民迈克清晰地记着家里接上自来水时的情景，“感谢中企的付出，给我们的生活带来了便捷和健康，再想想之前用水的困难，我们要更加珍惜现在所拥有的生活。”

“让当地居民用上了干净卫生的自来水。”乌干达水资源和环境部国务部长艾莎·塞金迪表示，该项目是乌干达重要民生工程，项目的建成落地对改善当地人民群众生活环境、提高生活质量作出了巨大贡献，期待中企加快推进基布库和恩尤等供水项目的施工进度，继续高标准为更多乌干达当地民众解决饮水用水难题。

基布库供水项目位于乌干达首都坎帕拉东北部，新建总长度60.126千米的输水干线，惠及基布库镇及周边的布达卡、卡达玛、蒂里比等镇居民。恩尤供水项目位于乌干达西北部的恩尤镇，主要施工内容为输水管道、配水管道铺设，取水、抽水设备的安装，建成后将为周边三个城镇居民提供干净卫生的生活用水。

中铁十局非洲公司总经理胡东坡表示，作为共建“一带一路”倡议的践行者，公司将深入推进民生工程实施，推动更多“小而美”民生项目在乌干达建成落地，帮助乌干达人民群众实现“美好生活”的向往，当好中乌友谊的“建设者”。

(责编：张悦、杨牧)