人民网伊宁10月14日电 （记者曾书柔）万人说新疆，自然也要听听新疆人自己怎么说。记录乡村生活的吐鲁番姑娘祖丽胡玛尔·艾尼瓦尔、“我从新疆来”账号负责人阿布德吾力·阿布德热西提、自媒体内容创作者吾买尔江·排祖拉都参加了此次“万人说新疆”优秀作者新疆行，来听听在这三位年轻人的心目中，新疆除了是家乡，还是什么。

祖丽胡玛尔：新疆是实现梦想的地方

祖丽胡玛尔来自吐鲁番，也是短视频平台上小有名气的“古丽仙”。她说，一提吐鲁番，都是耳熟能详的葡萄沟、火焰山、坎儿井，其实，吐鲁番的美好远不只这些，值得大家深入挖掘和体验。“大家都知道喀什的高台民居，却鲜少有人知道，在吐鲁番，也有一个千年维吾尔族古村——麻扎村。”她说，那里保留着原汁原味的维吾尔族生活方式，特别是大量生土构建的传统民居，有“民俗活化石”之称，特别推荐大家前去参观游览。

作为经常发布美食视频的博主，祖丽胡玛尔认为，新疆美食远比大家认知的更丰富多彩，单是羊肉的做法，地区和地区之间也各有特色：“吐鲁番的羊肉风味很别致，与喀什等地充分运用香料的做法不同，我们做羊肉，调料用得很克制，会尽可能多地保留羊肉本身的鲜美。”到了伊宁，她又大力向记者推荐：“早餐一定要吃一次包尔萨克，这是哈萨克族的名小吃，也是非物质文化遗产。晚上还可以去尝一下碎肉拌面，错过会很可惜。”

（左）祖丽胡玛尔参观霍尔果斯现代农业科技产业园（右）祖丽胡玛尔的视频账号。人民网制图

新疆地域辽阔，对本地人来说，也有许多等待探索的地方。“新疆太大了，很多地方我都没去过。”祖丽胡玛尔说，这次跟随“万人说新疆”优秀作者新疆行走访的克拉玛依、霍尔果斯等都是她从未到访过的地方。百里油田数千台抽油机齐齐开工的壮观场面、用现代农业技术培育出来的霍尔果斯柿，都让她惊叹“这是我都没见过的新疆”。

在祖丽胡玛尔看来，新疆不只是家乡，更是她实现梦想的地方。她说：“以前，新疆的年轻人会把北上广当做实现梦想之地的第一选择，我也曾经北漂三年。现在不一样了，新疆的互联网、物流等基础设施发达，留在这里发展有无限可能。”作为一名致力于通过视频向外界推荐新疆的新生代新疆人，祖丽胡玛尔的作品内容丰富多彩，涵盖了新疆的美食、风景以及非物质文化遗产等。“我想，我还应该多走多看，多拍摄我们新疆，尤其是非物质文化遗产，把新疆的精彩多多展示给大家。同时，我还希望能通过各种方式多多助农，让我家乡的父老乡亲们的日子也越过越好。”

阿布德吾力：请不要给多元新疆贴单一标签

与祖丽胡玛尔一样，阿布德吾力在外打拼几年后，也选择驻扎新疆，以“我从新疆来”主编的身份，带领数百位志同道合的年轻人，专注进行疆内外交流事业。

从公众号的志愿者，成长为今天的主编阿布，阿布德吾力成长的每一步都与“我从新疆来”息息相关，初心亦从未改变——通过新疆人自己的视角，通过一个个鲜活的人物故事，一幅幅真实的生活图景，呈现一个立体多元的新疆，消除人们对新疆的误解。

阿布德吾力参加“万人说新疆”优秀作者新疆行活动留影。受访者供图

阿布认为，新疆往往被贴上各种标签，被简单化、片面化，在海外，甚至被妖魔化。这些标签就像一个个像素点，勾勒出一幅分辨率很低的新疆画像，让人难以看清真实的新疆面貌。久而久之，人们对新疆的认知出现偏差，对新疆的发展缺乏全面客观的了解。

阿布说：“新疆本就是一个非常具有‘国际范’底蕴的地区，一直以海纳百川的胸襟，拥抱来自世界各地的朋友，以兼收并蓄的品格，吸纳五洲四海的文明成果。但是，一些西方的媒体和政客，出于意识形态偏见和地缘政治考量，罔顾基本事实，肆意歪曲新疆的历史与现实，炮制出各种耸人听闻的谎言，将新疆妖魔化为一个充满动荡的地区。这些谬论不仅严重歪曲了新疆的图景，更为新疆的发展制造了诸多障碍，干扰了国际社会对新疆的客观认知。”

如何打破新疆被标签化的叙事？阿布德吾力说：“首先是欢迎每个人来新疆实地考察，眼见为实。而我们自己要做的归根到底就是一件事——讲故事，让真实的故事去瓦解不实的信息。”

自己的故事需要由自己讲述。于是，就像“我从新疆来”的发起人库尔班江·赛买提影响了他一样，阿布德吾力也正在努力培养新一批有志于讲述新疆故事的年轻人。他组建了网络达人孵化工作室，吸纳了一批有文化底蕴、善于表达的新疆达人，为他们提供一个展示自我和实现价值的舞台，用自己多年在外获得的知识和经验的火花，激发年轻一代追梦的火种，助力他们成长为讲述新疆故事的新一代生力军。

阿布德吾力说：“新疆青年都有着和这片土地一样的开放包容的心态，因为我们从小就浸润在多民族、多文化的环境中，学会了尊重差异、包容多样。相信通过一代代人的薪火相传，世界能看到一个更加真实、立体、多元一体的新疆。”

吾买尔江：千万不要觉得我们新疆很落后

今年刚刚22岁的新疆大学毕业生吾买尔江的社媒账号叫“二蒋”，账号开设不到半年，一组内容为“新疆建筑冷知识 长这样子的建筑可不能乱进”的原创视频就在网络爆火，并因此吸引了一批爱提问的粉丝。

“新疆有水稻吗？”“新疆是不是没有奶茶店，人们只喝咸奶茶？”“新疆五步一个迪丽热巴？”“新疆人哭的时候也弹舌？”“新疆人真的随地起舞吗？”“新疆只有馕，没有汉堡？”“新疆人是怎么剪头发的？”……

提问中有真实的误解，也有开玩笑的互动，吾买尔江自此开始了有关新疆的科普小视频拍摄。他的“暴躁式”“正话反说”风格，独树一帜的“疆味普通话”很快吸引了一批忠实的粉丝，吾买尔江也时常从粉丝互动中获得灵感，持续创作。一来一往，一些人心目中有关新疆的面纱被逐渐揭开，地理造就的隔阂被网络空间的互动所消解。

在库尔德宁，吾买尔江被雪山美景震撼，即兴录制了短视频作品。人民网记者 曾书柔摄

生活中的吾买尔江却没有视频中显现的那般外放，他自称有点“社恐”。来自乌苏市的他，在被记者问到“新疆除了是家乡，还是什么”时，思忖片刻，说道：“新疆是我家，还是一个文化宝地。我们这里汇集了许多少数民族的智慧和文化，形成了独特的民族风情。音乐、舞蹈、民族手工艺品……很多都是非物质文化遗产，除了应该得到保护和传承，还应该被更多的人看见。”

吾买尔江认为，外界对新疆最大的误解就是落后。许多人一提到新疆就联想到沙漠、草原、古城，但新疆远不止如此。除了有美景，新疆也有高科技、发达进步的一面。这次参加“万人说新疆”优秀作者新疆行，也让吾买尔江开阔了眼界，让他了解了新疆的算力网络发展、科技赋能农业等方方面面连他自己都觉得是“冷知识”的信息。

“最让我觉得惊艳的应该是克拉玛依的碳和液冷数据中心吧。第一次了解液冷散热的知识，而且他们还能把回收的热能二次利用供热，这种技术太棒了！”吾买尔江说。

年轻的的吾买尔江正充满干劲：“我希望新疆的未来更加充满活力，能吸引全球各地的游客和投资者来到这里，看看新疆的美景，感受新疆的热情，发现新疆的发展潜力。”

(责编：于洋、杨牧)