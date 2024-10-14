这是10月12日在埃及东部省拍摄的塔尼斯遗址一隅。新华社记者 隋先凯 摄

塔尼斯位于埃及尼罗河三角洲东北部，曾是古埃及第二十一和二十二王朝时期的重要城市。如今的塔尼斯遗址存有大门、石柱、方尖碑、雕像、神庙、皇家墓地等珍贵遗迹，是埃及重要的考古遗址之一。