10月13日，美国茱莉亚415古乐团的14名师生在天津茱莉亚学院举行音乐会“一场音乐的盛宴：巴洛克协奏曲与舞曲”，这是美国茱莉亚415古乐团首次来华举行音乐演出。乐团成员还将在天津茱莉亚学院开展驻院讲学，举办工作坊、研讨会、联合排练等学术交流活动。未来一周，该乐团师生还将在北京、南京、苏州、上海4个城市开启巡演演出。

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