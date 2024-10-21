新华社莫斯科10月20日电 专访｜“大金砖合作”为应对世界百年变局提供“金砖答案”——访中国驻俄罗斯大使张汉晖

新华社记者赵冰

金砖国家领导人第十六次会晤将于2024年10月22日至24日在俄罗斯喀山举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖日前接受新华社记者专访时表示，金砖国家领导人第十六次会晤是金砖扩员后举行的首次领导人会晤，金砖合作机制进入“大金砖合作”新时代，金砖成员国将继续携手同行现代化之路，为完善全球治理体系作出更大贡献，为应对世界百年变局提供“金砖答案”。

张汉晖表示，金砖合作机制秉持开放包容、合作共赢的初心和使命，已走过18年发展历程。金砖国家代表了新兴市场国家和发展中国家的群体性崛起。扩员后的金砖成色更足、分量更重、潜能更大，为构建更加公正合理的国际政治经济新秩序注入金砖动力。“中方将同金砖各成员国加强合作，携手构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，共同开启金砖新征程。”

张汉晖强调，中俄同为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家，始终并肩协作，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚决捍卫二战胜利成果和国际公平正义。中俄作为建立多极世界进程中的独立力量，是践行构建人类命运共同体理念的先行者，是实现国际关系民主化的推动者。两国在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边机制内密切沟通协作，引领全球治理体系变革，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

张汉晖说，今年中方接任上合组织主席国，俄方担任金砖国家主席国，中俄双方相互支持彼此主席国工作，进一步做强大上合、大金砖合作，努力谱写全球治理的“南方篇章”，共同点亮全球治理的“南方时刻”。

“中俄推动上合组织和金砖机制实现历史性扩员，引领了独立自主、合作共赢的时代潮流，壮大了发展中国家和全球南方国家的团结力量，为完善全球治理体系作出了中俄贡献。”张汉晖说。

张汉晖指出，习近平主席出席金砖国家领导人第十六次会晤期间，中俄两国元首将就双边关系、各领域合作以及国际和地区重大问题深入交换意见，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系继续行稳致远，取得更大发展。

张汉晖说：“元首外交是中俄关系发展的指南针和定盘星，在两国关系中发挥着举旗定向的关键性、决定性作用，中俄关系的每一次提质升级都离不开两国元首的亲自擘画和战略引领。”

今年是中俄两国建交75周年，张汉晖表示，走过四分之三个世纪的中俄关系历经国际风云变幻考验，沿着一条大国邻国相互尊重、平等相待、和睦相处、合作共赢的人间正道稳步前行。“这不仅符合两国和两国人民的根本利益，也契合国际社会的普遍期待。”

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