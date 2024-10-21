新华社北京10月20日电 题：50多国代表东北行：“把这里的振兴发展经验带回国！”

新华社记者袁睿、邵美琦、金津秀

中国东北，辽阔的土地绵延在黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古东部，覆盖百万平方公里，承载着新中国工业化的梦想与荣光。这里是新中国工业的摇篮，也被人们亲切地称为“共和国长子”。

时代更迭，今天的东北，正成为全面振兴的热土，吸引着世界的目光。

10月14日，由中共中央对外联络部和中共内蒙古自治区党委、辽宁省委、吉林省委、黑龙江省委共同主办的“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在东北的实践”专题宣介会在吉林省长春市举行。来自50多个国家的200多名政党领导人、部分外国驻华使节和外国在华工商界代表会聚，在会场内倾听中国的实践经验，在会后分批走访东北三省一区，亲身感受这片土地上的转型与革新。

“将东北的旅游业发展经验带回国”

东北地区把“冰天雪地”化为“金山银山”、将“冷资源”转变为“热经济”的实践，让外宾们大为赞叹。

哈萨克斯坦“光明道路”民主党副主席、议会下院议员谢里克·叶鲁巴耶夫，在长春的宣介会上就对东北冰雪经济的快速发展印象深刻。当他漫步于哈尔滨冰雪大世界梦幻冰雪馆，置身于冰雕与光影交织的美丽景致中，不禁感慨：“冰雪经济发展对哈萨克斯坦有很大的借鉴意义，我将把宝贵经验带回国分享。”

10月18日，哈萨克斯坦外宾参观黑龙江哈尔滨冰雪大世界梦幻冰雪馆。新华社记者 杨轩 摄

不光是冰雪旅游，东北的文旅产业在许多方面都焕发新活力。外宾们在吉林延边的光东村，沉浸于朝鲜族民俗文化与稻田文化交融的乡村游体验；在历史悠久的沈阳故宫，流连于红墙绿瓦与金黄树叶的交相辉映中；在内蒙古博物院，感受各民族交往交流交融的丰富魅力。

尼泊尔蓝毗尼省拉普提自治乡乡长普拉卡什·比斯塔参访沈阳故宫时，一边认真聆听历史故事，一边用镜头捕捉古老建筑的独特风采。他感慨道：“东北文旅的活力和丰富的体验令人印象深刻，我将把这些经验带回尼泊尔，推动两国文旅行业的合作发展。”

“看到了独具特色的创新发展面貌”

近年来，东北地区在传统产业高端化、智能化、绿色化转型中加速前行，同时新兴产业迅速崛起。这种“在老赛道上跑出新速度，在新赛道上跑出加速度”的蜕变，吸引着外宾们的目光。

在吉林长春，外宾们参观了中车长客、长光卫星与中国一汽等地。在中国一汽，他们不仅了解了68年前新中国首辆国产解放牌汽车的故事，更见识到如今红旗新能源汽车的发展，在工厂生产线上机器人的忙碌场景旁流连忘返。

10月14日，外宾在吉林长春中国一汽红旗文化展馆参观。新华社记者 颜麟蕴 摄

俄罗斯联邦共产党中央书记、列宁共产主义青年团第一书记、国家杜马青年政策委员会副主席弗拉基米尔·伊萨科夫说：“中国在创新领域取得的新成就让我惊讶。在长春这样一个‘新中国汽车工业摇篮’城市，我看到了独具特色的创新发展面貌，了解到航天等高科技领域也在此不断取得新进展。”

在辽宁省沈阳市浑南区的沈阳新松机器人自动化股份有限公司，外宾们对先进的机器人产品赞不绝口。日本科学技术振兴机构北京事务所执行总监米山春子表示：“面对共同的人口老龄化问题，未来机器人将在养老和医疗领域得到更广泛的应用，日中企业合作前景广阔。”

在被誉为“中国乳都”的内蒙古呼和浩特，数智化已深入到奶业全产业链。灵活的机械手臂将一箱箱牛奶整齐搬离生产线，无人驾驶车、高空输送链等智能化设备紧密配合，吸引外宾们驻足观看。

10月15日，来自塞尔维亚的外宾参观位于内蒙古呼和浩特的牛奶生产线。新华社记者 王雪冰 摄

走进呼和浩特蒙草生态环境（集团）股份有限公司，一盘缠绕整齐的花棒种子绳引起了外宾们的兴趣，大家轮流捧在手中端详。得知这样的种子绳会被用来生态修复，并且绳子会自然降解，塞尔维亚社会党拉辛那州和克鲁舍瓦茨市委员会主席西尼沙·马克西莫维奇赞叹不已：“第一次了解到这样的方法，很有趣。我会把中国在生态修复以及种质资源保护方面的经验带回去分享。”

“向勤劳的东北人民致敬”

当年，闯关东的前辈在艰苦条件下开发东北；如今，东北人民敢闯敢干实干的“闯”劲和推动东北全面振兴取得新突破的信心深深感染着参访外宾。

“东北的发展正是中国整体发展的缩影，展现出全面且综合的进步。”弗拉基米尔·伊萨科夫表示。从现代农业到高科技产业，他分享了参访吉林给他留下深刻印象的点滴，由衷感慨：“我想向勤劳的东北人民致敬，正是他们用自己的双手创造了这些成绩。”

“中国共产党是值得学习的伟大政党。”哈萨克斯坦“光明道路”民主党主席、议会下院党团主席阿扎特·佩鲁阿舍夫对三省一区不同行业的普通党员和基层民众讲述的东北全面振兴生动故事感触良多。他说，中国共产党推动东北全面振兴的故事告诉我们，作为一个政党，应该带领人民群众向更美好的生活前进。

10月16日，到访辽宁沈阳的尼泊尔外宾在沈阳故宫参观。新华社记者 洪可润 摄。

在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念引领下，东北人民勤劳奋斗，推动东北全面振兴不断取得新突破，展现出蓬勃的发展活力和广阔的发展前景。

埃及驻华使馆副馆长兼政务参赞海塞姆·阿卜杜勒哈迪对宣介会上三省一区负责人的互动交流印象深刻。他说：“中国东北地区与埃及有很多相似之处，地域面积相近、人口数量相当。非常希望今后能够继续深入了解东北如何在区域协同发展中实现共同振兴。”

“中国的现代化道路根植于自身国情，中国的发展基于中国人民的勤劳奋斗。”叙利亚驻华大使穆罕默德·哈桑内·哈达姆深切感受到中国式现代化的魅力，“中国人民富有创新精神，善于充分利用自身资源，实现可持续发展。”

约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼向记者分享了他在中国担任大使的亲身体验。他说：“自我来到中国，见证了中国共产党领导人民在各个领域取得的显著成就。中国共产党致力于提升人民生活水平与建设美好国家，东北全面振兴的故事正是这一实践的生动例证。中国的成就不仅惠及自身人民，更影响着整个世界。”

(责编：王禹蘅、张悦)