新华社伊斯兰堡10月19日电（记者蒋超）“红厅论坛·伊斯兰堡对话会：读懂中巴全天候战略合作伙伴关系与中国式现代化发展道路”18日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。

对话会由新华通讯社与巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所联合举办，来自中国驻巴基斯坦大使馆、巴基斯坦联合通讯社、巴基斯坦可持续发展政策研究所等机构约100人参加对话会。

中国驻巴基斯坦大使馆公使施远强在主旨发言中表示，中国愿与世界双向奔赴，共享发展机遇。中巴是山水相邻的好邻居和全天候战略合作伙伴，互利合作使两国共同受益。

巴基斯坦前驻华大使马苏德·哈立德认为，中共二十届三中全会擘画了中国式现代化宏伟蓝图。巴中关系源远流长、牢不可破，巴基斯坦应学习中国式现代化发展模式，走自力更生的发展道路，更好造福人民与本地区发展。

巴基斯坦联合通讯社副社长穆达萨尔·伊克巴尔表示，中国式现代化不仅造福中国人民，也为全球发展作出贡献。巴中铁杆友谊将使两国并肩前行，共同打造繁荣和友谊的未来。

巴可持续发展政策研究所中国研究中心高级顾问哈桑·达乌德·布特认为，巴方应充分利用中巴经济走廊，扩大与中国在工业、农业、科技、数字经济、绿色能源和技术创新等各领域合作。

伊斯兰堡战略研究所理事会主席哈立德·马哈茂德表示，巴中两国媒体、智库要继续努力，为深化两国全天候战略合作伙伴关系作出贡献。

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