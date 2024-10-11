新华社万象10月11日电（记者赵旭 伍岳）第19届东亚峰会11日上午在老挝首都万象举行，与会各国领导人聚焦增进互信、加强合作、共迎挑战等议题，就地区和国际热点问题交换意见。

峰会由老挝总理宋赛主持。他说，东亚峰会合作取得长足进步，合作范围大大拓宽。面对不断演变的地缘政治和地缘经济格局，加强东亚峰会框架下合作，增进相互理解、相互信任和相互信心至关重要。这是实现和平、稳定和可持续发展的关键要素。

宋赛表示，东亚峰会是各方领导人就战略问题进行讨论的区域平台，聚焦各方共同关心的政治安全和经济社会问题，总体目标是促进东亚及世界和平、稳定和共同繁荣。本届峰会提供了探讨进一步加强合作的宝贵机会。

本届东亚峰会有来自东盟10国以及中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、俄罗斯和美国的领导人或代表参加。

首届东亚峰会2005年12月在马来西亚首都吉隆坡举行，东盟10国和中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰6国的国家元首或政府首脑出席。2011年11月，美国和俄罗斯首次成为东亚峰会成员国，东亚峰会机制也由此扩大到“10＋8”。

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