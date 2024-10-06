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美国一移民项目将到期　共和党批拜登政府“假打击”

2024年10月06日09:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月5日电 美国国土安全部4日宣布，面向海地、尼加拉瓜等四国移民的临时性人道主义准入项目本月起将陆续到期，经由该项目入境美国的移民需另行申请合法身份，否则将离开美国。不过共和党人指认此举系拜登政府营造打击非法移民的“假象”。

　　美国民主党籍总统约瑟夫·拜登2022年10月启动上述项目，旨在遏制涌向美国与墨西哥边境的非法移民潮，为移民合法留在美国提供新路径。

　　加入项目的移民需找到美国境内担保人，随后乘机抵达美国，可以人道主义或显著有益于公共福祉的理由，在美工作生活两年，期间寻求其他合法身份。

　　美国海关与边境保护局最新数据显示，截至今年8月，目前超过53万人经由该项目抵达美国。

　　美国国土安全部一名发言人4日说，国土安全部在项目发起之初便制定方案，到期后不再续期。相关移民如果未获得继续留在美国的许可，需在“受权假释期”失效前离开美国，否则政府可能启动遣返程序。

　　不过据外媒报道，一名未具名知情官员告诉美国《华盛顿邮报》，面临遭遣返风险的移民可能只有一小部分，且相关法律程序常常耗时数年。

2022年10月9日，工人在位于美国纽约市兰德尔岛的移民救援中心建设工地工作。新华社记者王迎摄

2022年10月9日，工人在位于美国纽约市兰德尔岛的移民救援中心建设工地工作。新华社记者王迎摄

　　据《华盛顿邮报》报道，共和党人抨击民主党人营造拜登政府正打击非法移民的假象，上述项目“充斥诈骗”，只有少数人会被遣返，“另有无数方法可允许他们留下”。

　　据报道，出于对部分美国担保人可能涉嫌诈骗的担忧，该项目今年曾中止数周，但政府8月恢复了项目，宣称已强化保护措施。

　　移民问题是今年美国总统选举竞选的一项重要议题。共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普一直抨击民主党总统候选人、副总统卡玛拉·哈里斯与总统拜登遏制非法移民潮不力，招致美国国内犯罪率上升。特朗普及其竞选副手詹姆斯·万斯还屡次强调海地移民吃掉美国当地居民的宠物猫狗，引发诸多争议。（海洋）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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