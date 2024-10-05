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塞尔维亚总统：塞永远铭记中国的帮助

2024年10月05日05:34 | 来源：新华网
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　　新华社塞尔维亚上米拉诺瓦茨10月4日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇4日在塞中部城市上米拉诺瓦茨出席中企承建的绕城公路通车仪式时说，没有中国，这一项目就不可能实现，塞尔维亚永远铭记中国的帮助。

　　上米拉诺瓦茨绕城公路全长9.4公里，由中国电力建设股份有限公司承建。中国驻塞尔维亚大使李明，塞建设、交通和基础设施部长韦西奇等中塞两国官员也出席了通车仪式。

　　武契奇在仪式上致辞说，在英文中“绕城公路”和“心脏搭桥”用的是同一个词，正如血液循环对身体至关重要一样，基础设施是国家的命脉。塞尔维亚永远铭记中国的帮助，没有中国，这一项目就不可能实现。

　　武契奇表示，上米拉诺瓦茨绕城公路按照最高标准建成，为当地经济发展和吸引投资奠定基础，将有力改善民众生活水平。

　　李明致辞说，大力发展道路基础设施是中塞两国共同的成功经验，受益于基建支持，塞尔维亚现已成为欧洲经济增长最快的国家之一。上米拉诺瓦茨绕城公路和其他中国企业在塞修建的道路一样，不仅是塞尔维亚通向繁荣之路，也是连接中塞两国人民的纽带，希望未来双方共同建设更多的繁荣之路、友谊之路。

　　据承建方介绍，上米拉诺瓦茨绕城公路通车后，当地货车和重型车辆将不必通行城区道路，从而提高市区交通安全和空气质量，对改善当地民生和经济发展具有重要意义。

(责编：白宇、卫嘉)

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