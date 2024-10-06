新华社布鲁塞尔10月5日电 题：欧盟法案不公平、不合规、不合理

新华社记者康逸 张兆卿

10月4日，欧盟成员国以5票反对、12票弃权、10票赞成的投票结果通过欧盟委员会提交的对华电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税。投票结果反映出欧盟内部在加税问题上的巨大分歧，欧洲政商学界对欧盟无视成员国分歧推进贸易保护主义措施表示强烈不满。中方表态，坚决反对欧方在此案中不公平、不合规、不合理的保护主义做法。

这是10月4日在比利时布鲁塞尔拍摄的欧盟委员会大楼。 新华社记者赵丁喆摄

中国电动汽车产业发展坚持市场主导、立足充分竞争，通过不断自主创新，增加了世界绿色公共产品的优质供给，为全球应对气候变化作出了重要贡献，欧方对华加征关税的保护主义做法不公平，是对公平竞争原则的严重背离。中国拥有完备的产业链供应链体系和超大规模市场，在开放市场环境下，中国汽车产业抓住绿色发展机遇，加快向新能源汽车转型。需要特别指出的是，充分的市场竞争有效促进了创新，促使中国汽车在电动化、智能化方面走在前列，竞争力日益增强。中国汽车产业的发展，是尊重市场规律、充分竞争的结果，不是补贴的结果。美国智库落基山研究所分析师指出，应对气候变化的紧迫性要求世界各国加快行动，推进所有领域的能源转型。“中国可以为世界提供更清洁、高质量、价格合理的电动汽车。”

9月11日，人们在德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会上参观比亚迪展台。 新华社记者张帆摄

欧方的保护主义做法严重违反世贸组织规则，干扰了正常的国际贸易秩序，欧方对华加征关税的保护主义做法不合规。此次反补贴调查是在欧盟产业未申诉的情况下由欧盟委员会主动发起的，缺乏业界普遍支持，成员国之间也存在巨大分歧，欧盟又设定了极高的推翻门槛。欧方预设结论，在调查各环节的做法均违背其承诺的“客观、公正、非歧视、透明”原则，不符合世贸组织规则。调查终裁披露中也承认没有发现中国出口电动汽车对欧盟汽车制造商造成实质性损害。欧盟仅仅基于所谓“损害威胁”而滥用贸易保护主义的做法严重损害以世贸组织规则为基础的多边贸易体制。匈牙利总理欧尔班说，匈牙利反对欧盟加征关税的举措，这将损害欧盟自身竞争力。德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒表示，德国政府投下反对票，站在了欧洲和德国汽车工业及其员工的利益一边。投票结果表明，“德国在这一立场上并不孤单”。

欧方的保护主义做法阻碍欧中贸易投资合作，延缓欧盟自身绿色转型进程，还将影响全球应对气候变化的共同努力，欧方对华加征关税的保护主义做法不合理。自欧盟开展反补贴调查以来，诸多中国企业表达了对调查结果的关切、对欧盟营商环境和赴欧投资风险的极大担忧。欧盟此举将削弱中国企业对欧投资信心。欧盟中国商会发表声明说，对中国电动汽车加征关税“不会增强欧洲及其他市场本土产业的韧性，反将失去相关中方对欧投资，最终削弱欧洲市场自身的竞争力和全球电动汽车产业链的活力”。一旦加税，在华生产电动汽车的欧洲车企均不能幸免，将导致欧洲消费者难以平价购买到优质的电动汽车，影响欧洲电动汽车市场发展，令欧盟绿色转型之路更加坎坷。斯洛文尼亚经济、旅游和体育部长马特亚日·汗表示，绿色转型需要有面对全球市场的创新和勇气，否则很难在日益复杂的全球经济中保持竞争力。

这是9月19日在比利时布鲁塞尔欧盟总部拍摄的中欧双方工作团队就欧盟对华电动汽车反补贴案的磋商现场。 新华社记者孟鼎博摄

在处理中欧这一经贸摩擦问题上，中方始终从维护中欧全面战略伙伴关系大局出发，一直秉持通过对话磋商妥善处理分歧的最大诚意。欧洲业界也不愿意承受贸易摩擦升级带来的苦果。投票结果公布后，梅赛德斯-奔驰集团发言人呼吁欧盟与中国通过谈判解决问题。大众汽车表示，“共同目标必须是防止任何保护性关税，从而避免贸易冲突”。

值得注意的是，欧方也表达了要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。面对内外部理性呼声，欧方是时候真正展现出落实政治意愿的实际行动，回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来，与中方相向而行，推动达成双方均可接受的解决方案。正如德国总理朔尔茨所说，与更多国家的更多合作伙伴进行更多贸易，是在不确定的世界中明智的风险管理，与中国的谈判必须继续进行下去。

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