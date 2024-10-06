新华社内罗毕10月5日电 通讯：中国游客助力肯尼亚旅游业新飞跃

新华社记者许嘉桐 代贺

“我一直梦想着来肯尼亚看动物大迁徙，这次终于圆梦了。”中国国庆假期期间，来自北京的中国游客张先生在肯尼亚马赛马拉国家公园的观景台上激动地告诉新华社记者。

每年7月至9月，马赛马拉国家公园都会迎来数百万只迁徙而来的动物，成为肯尼亚的“旅游名片”。近年来，越来越多的中国游客来到肯尼亚，亲身感受这里独特的自然奇观和当地的淳朴民风。

库图姆是肯尼亚一家酒店的经理。今年来，他观察到中国游客数量的迅速增长。他介绍，为更好服务中国游客，当地酒店和餐厅的厨师们开始学习制作中餐，纪念品商店销售人员也开始自学中文。肯尼亚旅行社司机约瑟夫·姆温达从事旅游业多年。他告诉记者：“中国游客非常友好，对肯尼亚的文化和历史充满好奇，这让我们有机会展示肯尼亚的美丽和多样性。”

肯尼亚旅游部发布的报告显示，2023年肯尼亚接待的国际游客中，来自中国的游客人数增速最快，高达161%。

除了传统观光旅游，中国游客还带动了肯尼亚生态旅游的发展。越来越多中国游客选择住在当地的生态旅馆和民宿，体验肯尼亚乡村生活和传统文化。这为当地居民带来更多就业机会和收入，成为肯尼亚旅游业的新增长点。

肯尼亚当地旅行社导游曹海燕从业已经20年。曹海燕告诉记者，过去中国游客数量很少且主要是商务团为主，从2006年开始，由普通游客组成的旅游团逐渐变多，如今每年能达数万人。

越来越多中国游客来到肯尼亚也是中国游客赴非洲旅游热度升高的一个缩影。近年来，随着直飞航班增加、签证政策放宽等，中国游客赴非旅游需求不断释放。非洲国家也希望扩大与中国的旅游合作。

截至目前，中国已与31个非洲国家签署了双边旅游合作文件，将34个非洲国家列为中国公民组团出境旅游目的地，与非洲建立了166对友好城市。数据显示，今年2月至8月，中国游客赴非洲订单量同比增长约1.2倍，中国往返非洲的机票预订量较去年同期增长近1倍，往来埃及、肯尼亚的机票数量增速最快，分别达到236%和167%。

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