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全球发展倡议对话会在非盟总部举行

2024年10月11日16:57 | 来源：新华网
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新华社亚的斯亚贝巴10月11日电（记者刘方强）全球发展倡议对话会10日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲联盟（非盟）总部举行，与会嘉宾就中非合作、可持续发展和现代化等话题展开讨论。

非盟教育、科技和创新委员贝勒侯赛因在开幕致辞时表示，非中关系历史悠久，已发展成为卓越的互利共赢伙伴关系，非中合作是“南南合作”的光辉典范。他说：“中国提出的全球发展倡议将进一步扩大非中关系和更广泛的‘南南合作’。全球发展倡议与非盟《2063年议程》发展愿景很好地结合在一起，必将造福我们的子孙后代。”

中国国家国际发展合作署副署长赵峰涛表示，全球发展倡议是推动落实联合国2030年可持续发展议程的催化剂和加速器。倡议八大重点合作领域全面对接17个可持续发展目标，100多个国家和20多个国际组织积极支持参与，有效凝聚了国际发展合作共识。

他说：“全球发展倡议是中国向世界提供的重要公共产品。我们将充分发挥好全球发展项目库、资金库作用，持续打造中非合作标志性工程，积极开展惠民生的‘小而美’项目。”

据了解，自2021年全球发展倡议提出以来，中非各领域合作取得丰硕成果。近200个“小而美”惠民生合作项目落地非洲，30多个非洲国家加入“全球发展倡议之友小组”和全球发展促进中心网络，14个非洲国家与中国签署了落实倡议双边文件。

“不久前结束的中非合作论坛北京峰会，为未来3年中非深化互利共赢合作注入了强劲新动力。”中国驻非盟使团团长胡长春说。

据悉，本次对话会由中国国家国际发展合作署、非洲联盟委员会、中国驻非盟使团共同主办，对话会以“全面落实全球发展倡议，持续深化中非发展合作”为主题。活动共吸引了来自非盟、联合国非洲经济委员会、联合国工业发展组织、联合国开发计划署、非洲疾控中心等组织约200名代表参加。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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