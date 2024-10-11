新华社萨那10月11日电 中东战地手记｜战乱中，从中国功夫找到勇气和力量

穆罕默德·穆罕默德

2014年9月，胡塞武装攻占也门首都萨那。自此，这个位于阿拉伯半岛南端的国家陷入内战。曾以丰富文化、古老历史和战略要地闻名的国度，如今却笼罩在持续十年的内战阴云之下，整个国家连同无数普通人的命运都被改变。

城市里的建筑废墟、街头的沙袋工事、全副武装的巡逻、武装集会和不时响起的枪声早已成为也门人日常生活的一部分。战乱中，一些人通过中国功夫，找到了面对艰难生活的勇气和力量。

在萨那一处僻静的空地，每天都会有一群年轻人练习中国功夫，特别是武术套路和散打实战技法。被平整过的空地面积仅数十平方米，四周建筑物墙壁上的弹孔和爆炸导致的弹片划痕清晰可见。20岁的哈桑身材精瘦，眼神坚定。他对记者说：“中国功夫教会了我们自律和坚韧。”

自内战爆发以来，哈桑的家人经历生离死别，哥哥在冲突中丧生，母亲和姐妹逃至邻国。他留在萨那，靠给街头小商贩打杂维持生计。即使生活艰难，哈桑每天都抽出时间练习功夫。“功夫给了我力量。功夫是一种生活方式。它教会我们如何面对挑战。”

哈桑并非个例，许多也门年轻人对中国功夫感兴趣。通过手机视频，他们学习少林武僧的动作，模仿李小龙，还通过社交媒体与其他功夫爱好者进行交流。功夫不仅是一种武术技巧，更成了他们的一种精神文化。在哈桑的武术小组里，大家不仅一起练习招式，还一起讨论中国的武术精神。“止戈为武”等理念引起他们深深的共鸣。

今年9月，也门内战爆发十周年之际，也门中国功夫联合会在萨那举行了全国功夫锦标赛。165名运动员参赛，他们没有因为所属派别、阵营不同而心怀偏见，而是抱着交流进步的体育精神举行友好比赛。联合会主席穆罕默德·阿卜杜勒·拉沃说，也门运动员喜爱这项来自中国的运动。记者在采访中感受到，在也门的中国功夫爱好者心里埋藏着一个心愿，那就是通过这种体育项目的交流，促进不同派别之间的沟通，让和平早日降临。

除了武术技巧，哈桑和他的朋友们还通过功夫接触到中国文化与哲学，比如太极中的阴阳平衡。哈桑说，外部环境动荡不安，中国功夫让他找到了内心的宁静。

也门南部塔伊兹省是胡塞武装和也门政府军冲突的前沿。记者在该省首府塔伊兹市附近一个难民营里见到马吉德时，他正在教一群孩子们武术基本动作。马吉德曾是当地一所学校的体育教师，战争爆发后，他失去了工作。曾是一名功夫迷的马吉德通过教授功夫，给孩子们和自己带来一丝快乐和希望。

“这些孩子从小就生活在战争中，缺乏安全感。功夫不仅让他们学会了保护自己，还学会了相互尊重和团队合作精神。”马吉德说，他要让孩子们懂得“可以通过功夫找到自己内心的平衡。”

连年战火摧毁了也门的基础设施，当地生活条件恶劣，物资匮乏。对于哈桑、马吉德这样的也门年轻人来说，在功夫的世界里，他们找到了面对现实的勇气，也找到了通往和平与希望的信念。这些年轻人相信，他们将用学到的自律、毅力与和平理念，去重建家园并为下一代带来更多的希望。（翻译整理：记者尹炣）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)