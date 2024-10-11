人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中东战地手记丨战乱中，从中国功夫找到勇气和力量

2024年10月11日13:48 | 来源：新华网
小字号

新华社萨那10月11日电 中东战地手记｜战乱中，从中国功夫找到勇气和力量

穆罕默德·穆罕默德

2014年9月，胡塞武装攻占也门首都萨那。自此，这个位于阿拉伯半岛南端的国家陷入内战。曾以丰富文化、古老历史和战略要地闻名的国度，如今却笼罩在持续十年的内战阴云之下，整个国家连同无数普通人的命运都被改变。

城市里的建筑废墟、街头的沙袋工事、全副武装的巡逻、武装集会和不时响起的枪声早已成为也门人日常生活的一部分。战乱中，一些人通过中国功夫，找到了面对艰难生活的勇气和力量。

在萨那一处僻静的空地，每天都会有一群年轻人练习中国功夫，特别是武术套路和散打实战技法。被平整过的空地面积仅数十平方米，四周建筑物墙壁上的弹孔和爆炸导致的弹片划痕清晰可见。20岁的哈桑身材精瘦，眼神坚定。他对记者说：“中国功夫教会了我们自律和坚韧。”

自内战爆发以来，哈桑的家人经历生离死别，哥哥在冲突中丧生，母亲和姐妹逃至邻国。他留在萨那，靠给街头小商贩打杂维持生计。即使生活艰难，哈桑每天都抽出时间练习功夫。“功夫给了我力量。功夫是一种生活方式。它教会我们如何面对挑战。”

哈桑并非个例，许多也门年轻人对中国功夫感兴趣。通过手机视频，他们学习少林武僧的动作，模仿李小龙，还通过社交媒体与其他功夫爱好者进行交流。功夫不仅是一种武术技巧，更成了他们的一种精神文化。在哈桑的武术小组里，大家不仅一起练习招式，还一起讨论中国的武术精神。“止戈为武”等理念引起他们深深的共鸣。

今年9月，也门内战爆发十周年之际，也门中国功夫联合会在萨那举行了全国功夫锦标赛。165名运动员参赛，他们没有因为所属派别、阵营不同而心怀偏见，而是抱着交流进步的体育精神举行友好比赛。联合会主席穆罕默德·阿卜杜勒·拉沃说，也门运动员喜爱这项来自中国的运动。记者在采访中感受到，在也门的中国功夫爱好者心里埋藏着一个心愿，那就是通过这种体育项目的交流，促进不同派别之间的沟通，让和平早日降临。

除了武术技巧，哈桑和他的朋友们还通过功夫接触到中国文化与哲学，比如太极中的阴阳平衡。哈桑说，外部环境动荡不安，中国功夫让他找到了内心的宁静。

也门南部塔伊兹省是胡塞武装和也门政府军冲突的前沿。记者在该省首府塔伊兹市附近一个难民营里见到马吉德时，他正在教一群孩子们武术基本动作。马吉德曾是当地一所学校的体育教师，战争爆发后，他失去了工作。曾是一名功夫迷的马吉德通过教授功夫，给孩子们和自己带来一丝快乐和希望。

“这些孩子从小就生活在战争中，缺乏安全感。功夫不仅让他们学会了保护自己，还学会了相互尊重和团队合作精神。”马吉德说，他要让孩子们懂得“可以通过功夫找到自己内心的平衡。”

连年战火摧毁了也门的基础设施，当地生活条件恶劣，物资匮乏。对于哈桑、马吉德这样的也门年轻人来说，在功夫的世界里，他们找到了面对现实的勇气，也找到了通往和平与希望的信念。这些年轻人相信，他们将用学到的自律、毅力与和平理念，去重建家园并为下一代带来更多的希望。（翻译整理：记者尹炣）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部