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赞比亚报告该国首例猴痘病例

2024年10月11日13:47 | 来源：新华网
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新华社卢萨卡10月10日电（记者彭立军）赞比亚卫生部长伊莱贾·穆奇马10日宣布，该国中央省报告一例猴痘病例，这是该国确诊的首例猴痘病例。

穆奇马当天在新闻发布会上说，确诊患者是一名来自坦桑尼亚的32岁男性，9月2日从赞比亚边境城镇纳孔德入境，10月2日出现肌肉酸痛、喉咙痛、皮疹等症状，随后在中央省奇坦博一家卫生站接受诊治。赞比亚国家公共卫生参考实验室经过血液样本检测，8日确认结果为猴痘病毒阳性。目前患者在奇坦博一家乡村卫生中心接受治疗。

穆奇马表示，鉴于这名患者曾在赞比亚多地旅行，疫情风险地区的卫生机构已获通知加强监测密切接触人员，并提示公众采取预防措施，防止疾病进一步蔓延。

今年8月，世界卫生组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织说，猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至一些从未报告过猴痘病例的国家。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重甚至死亡。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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