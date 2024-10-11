新华社巴黎10月10日电（记者乔本孝）法国巴黎戴高乐机场10日举办“中法金秋文化盛宴”活动。活动由巴黎机场管理局主办，中法艺术家现场演出，各国旅客在机场就能领略到中华传统文化的魅力。

中国驻法国大使卢沙野出席活动并致辞说，中法都有悠久灿烂的文化。建交60年来，中法两国在深化文化交流上不遗余力。希望当天的活动能在旅客心中引起共鸣，播下中法友谊的种子。

巴黎机场管理局负责人奥古斯丁·德罗马内代表巴黎机场管理局向出席活动的成龙授予“中法友好文化大使”称号。成龙表示，他有3部电影在法国取景拍摄，给他留下了美好回忆，未来将继续在电影等领域助力中法两国文化交流。

文艺表演环节，法国歌手乔伊丝·乔纳森和越剧演员陈丽君联袂演绎了《凤求凰》，旅法二胡演奏家果敢和留法学生“古筝女孩”彭静旋用中国传统乐器诠释了法国人耳熟能详的《香榭丽舍大街》。演出吸引了来往旅客驻足欣赏。

曾在2024巴黎奥运会开幕式上独唱法国国歌《马赛曲》的法国女中音歌唱家阿克塞尔·圣齐蕾尔在当天的活动中压轴登场。她在旅法音乐人李翘楚的钢琴伴奏下演唱了3首歌曲，其中第一首是用中文演唱的《茉莉花》，赢得全场掌声。

正准备登机去塞舌尔度假的法比耶娜说，中国民歌的旋律加上圣齐蕾尔的歌声，为她的出行带来十分美妙的惊喜。她听说中国对法国旅客实行免签政策，期待有一天去实地探访这个遥远而迷人的国度。

除文艺表演外，不同的登机口还布置了中法文化交流展示。彼此呼应的中国书法与西方抽象画，精心搭配的中国茶与法国甜点，为往来旅客开启一段中法文化之旅。

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