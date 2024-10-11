新华社贝尔格莱德10月10日电（记者陈颖 石中玉）第四届“对话中国”国际研讨会10日在塞尔维亚首都贝尔格莱德开幕，来自27个国家的80多名专家学者就世界大变局下的中国与全球力量进行学术探讨和交流。

本届“对话中国”研讨会由塞尔维亚国际政治经济研究所和中国社会科学院欧洲研究所联合主办。会议为期两天，设11个分论坛，涵盖大国博弈、“全球南方”“一带一路”倡议等广泛议题。

塞尔维亚外交部长久里奇在致辞中表示，本次研讨会是今年欧洲规模最大的以研究和理解中国为中心的会议，是塞尔维亚与中国铁杆友谊的体现。在当前国际形势下，加深对中国的研究与了解尤为重要。

中国驻塞尔维亚大使李明在致辞中表示，当前世界格局正处在深刻变革之中，人类社会遭遇多重挑战，面对变乱交织的国际环境，中国将坚定做这个世界的和平力量、稳定力量。“本次会议议题涵盖中国对外关系的方方面面，内容丰富，视野广阔，相信将为塞尔维亚乃至欧洲学界进一步了解和认识中国发挥重要作用。”

在塞中资企业还在本次研讨会上发布可持续发展、企业社会责任等报告。

塞尔维亚国际政治经济研究所是塞尔维亚知名智库。自2021年以来，该所每年举办“对话中国”活动，致力于增进塞尔维亚及欧洲学术界对中国的了解。

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