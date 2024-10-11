新华社联合国10月10日电（记者潘云召）联合国安理会10日应法国要求，就黎巴嫩最新局势召开紧急会议。联合国副秘书长迪卡洛呼吁黎以双方停止暴力冲突，抓住“外交选项”，给“外交”一个机会。

迪卡洛在通报情况时表示，该地区已处于爆发全面战争的边缘。黎巴嫩真主党与以色列国防军交火加剧、以军进入黎巴嫩开展地面行动，死伤人数不断上升，在黎巴嫩造成“人道主义紧急情况”。国际社会“集体无力”制止暴力和流血事件，“令人震惊”。她呼吁黎巴嫩真主党停止向以色列发射火箭弹和导弹、以色列停止轰炸黎巴嫩并撤出其军队。

联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦说，以色列在黎巴嫩的地面行动和剧烈轰炸导致黎南部大部分地区，包括联合国驻黎巴嫩临时部队的行动区变成无人区，维和人员的安全越来越受到威胁。他敦促各方立即恢复停火并采取实际行动，全面执行安理会第1701号决议。

黎巴嫩代表在发言中表示，以色列入侵黎巴嫩的行为违反了《联合国宪章》和安理会第1701号决议。他呼吁安理会谴责以色列的入侵，通过相关决议以结束以色列入侵并迫使以色列按照相关停火协定撤军。

以色列代表称，以色列将继续采取行动，以削弱真主党的实力。

法国代表在发言中表示，法国将于本月24日就黎巴嫩局势召开国际会议，以努力重启基于安理会第1701号决议的外交解决方案。

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